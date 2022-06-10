Marvel's Midnight Suns'ın çıkış tarihi ve ikonik kahramanları tanıtıldı - Haberler

Marvel's Midnight Suns'ın çıkış tarihi ve ikonik kahramanları tanıtıldı
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Bu sene çıkması planlanan Marvel'S Midnight Suns'ta dünyanın dört bir yanından oyuncular ile Marvel Evreni'nin daha karanlık, doğaüstü tarafı ele alınacak. Spider-Man, Wolverine, Iron Man ve daha fazlası şeytanların annesi olarak bilinen Lilith'i engellemeye çalışacaklar.
Firaxis Games'in geliştiriciliğini üstlendiği Marvel's Midnight Suns'ın çıkış tarihi ve iknoik kahramanları Summer Game Fest ile tanıtıldı. PC, PlayStation ve Xbox platformlarına çıkış yapacak Marvel's Midnight Suns, 2022'nin dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek.
MARVEL'S MIDNIGHT SUNS ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI
Summer Game Fest ile tanıtılan Marvel's Midnight Suns, Spider-Man, Wolverine, Magik, Ghost Rider, Iron Man ve daha fazlası ile şeytani karakter Lilith'i engellemek için 7 Ekim'de PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X ve S Serisi, Nintendo Switch için çıkış yapacak.
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"Firaxis'teki ekip, önümüzdeki savaşa hazırlanmak için sadece ikonik kahramanlar için güncellenmiş kıyafetler tasarlamakla kalmayıp, aynı zamanda onlara imzalı, doğaüstü bir Midnight Suns görünümü kazandırmaktan heyecan duyuyordu."