Manor Lords, Steam'de oyuncu rekoru kırdı

PC oyuncuları için Steam'de piyasaya sürülen Manor Lords, geçtiğimiz hafta piyasaya sürülmesiyle beraber beklediği başarıyı elde etti. Steam'de en çok istek listesine eklenen oyun olmayı başaran Manor Lords, Steam'de rekor üstüne rekor kırdı.

MANOR LORDS STEAMDE ANLIK OYUNCU REKORU KIRDI

Şehir kurma strateji oyunu Manor Lords, 26 Nisan'da Steam'de piyasaya sürülmesiyle beraber anlık olarak 173 bin 178 oyuncuya ulaştı. Oyunun başarısı bununla kalmamakla birlikte geliştirici ekibin yaptığı paylaşımda ise oyunun ilk lansman gününde 1 milyon adet satışa ulaştığı da bildirildi.

Manor Lords, lansman gününde uzun süredir anlık oyuncu listesinde en üst sırada yer alan Counter-Strike 2'yi geride bırakmayı başarmıştı.

Steam'de 19.99 dolardan (624 TL) satışa sunulan Manor Lords, 10 Mayıs tarihine kadar %25 indirim ile 14.99 dolardan (468 TL) satılıyor.