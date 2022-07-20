Levo'nun hapis cezası onandı! Levo neden hapis cezası aldı?

Twitch yayıncısı Levent Balım, 20 Temmuz tarihinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada 20 gün önce yaptığı istinaf başvurusunun karara vardığını ve 2 yıl 1 ay hapis cezasının onandığını bildirdi.

LEVO'NUN HAPİS CEZASI ONANDI

"Hapis cezam onandı. 2 yıl 1 ay. Bilenler bilir istinaf başvurusu 1 - 1.5 yıldan aşağı geri dönüş yapmaz. Tam 20 günde istinaf geri dönüş yapıp itirazımızı reddetti." Sözlerine yer veren Levo, "Detayları avukatlarımla görüşüp en kısa zamanda açıklayacağım. Avukatlarım bile şaşkın siz düşünün." dedi.

LEVO NEDEN HAPİS CEZASI ALDI

Levo'nun 2 yıl 1 ay hapis cezasının onanmasının ardından gerekli açıklamayı yakın zamanda yapmasının ardından eski Twitch yayıncısı Jahrein'den de destek geldi. Jahrein, "Arkadaşlar sebebini uydurmayın. Levo açıklayınca öğrenirsiniz. Sherlockçuluk oynamayın." dedi.

GÜNCELLEME:

Hapis cezasının onandığını açıklamasından iki saat sonra açıklama yapan Levo, "Garip şeyler paylaşmanıza gerek yok. KVKK dan yedim hükmü. Kişisel verilerin sızdırılması. 2020 facebook'da yaptığım bir yayında ikili bir diyalogla alakalı bir durum. Konuştuğum avukatların hepsi dosyaları inceleyip hatalı karar mümkün değil dedi. detaylı açıklama yapacağım…" dedi.

JAHREIN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Eski Twitch yayıncısı Jahrein'in Twitter'dan yaptığı açıklamada, "O kadar saçma bir hikaye ki… Duyunca siz de çok şaşıracaksınız. Görülmemiş bir şekilde bu komik ceza istinafta 20 günde onaylandı." sözlerine yer verdi. "2 yıl 1 ay verilmesi de kasti. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve para cezasına çevrilmesinden faydalanamasın diye." dedi.