League of Legends RP fiyatlarına zam geliyor! Güncel LoL RP fiyatları 2022!

Riot Riot Games'in MOBA oyunu League of Legends RP ve TeamFight Tactics TFT jeton bedellerinin 19 Ağustos tarihinde çoğu sunucuda arttığı bildirildi. 14 – 31 Temmuz tarihleri arasında iki kat ilave RP ve TFT Jetonu kazanabilirsiniz.

LOL RP VE TFT JETON FİYATLARINA ZAM GELİYOR

League of Legends'ın yeni duyurulan haberi ile beraber RP ve TFT Jeton fiyatlarında yaşanan enflasyon ve para birimi dalgalanmaları nedeniyle fiyatlarda değişiklik yapılacağı bildirildi. Yeni fiyatlar ile ortalama değişikliğin yüzde 19,7 olduğu açıklandı.

League of Legends'ın yaptığı yeni duyuruda "Dünya genelinde yaşanan enflasyon, para birimi dalgalanmaları, sunucular arasında ve içinde adil bedeller sunmayı sürdürmek, ürünlerimizde tutarlılık sağlamak ve ilgili diğer maliyetlerde yaşanan artışlardan ötürü 19 Ağustos saat 10.00'dan itibaren çoğu sunucuda artacak." sözlerine yer verildi.

"Yıllık bedel değerlendirmelerimiz genelde az sayıda sunucuda değişikliğe sebep oluyordu ancak bu yılın analizinde dünya çapında yaşanan ekonomik değişiklikler tespit edildi ve bu yüzden bedel değişiklikleri çok sayıda sunucuyu etkiledi."

GÜNCEL LOL RP VE TFT JETON FİYATLARI 2022

Bedeller artmadan önce 13-31 Temmuz tarihlerinde bütün sunuculardaki tüm RP ve TFT Jeton alımlarında iki kat "ilave RP" ve "ilave TFT Jeton" verileceği duyuruldu. İşte 19 Ağustos 2022 itibariyle güncellenecek RP ve TFT Jeton fiyatları:

17 TL – 200 RP / TFT Jeton

70 TL – 850 RP / TFT Jeton

130 TL – 1600 RP / TFT Jeton

25 TL – 3150 RP / TFT Jeton

450 TL – 5800 RP / TFT Jeton

700 TL – 9200 RP / TFT Jeton

BİRKAÇ İLAVE NOT

Yapısal tutarlılıkla ilgili bu sene üzerine eğildiğimiz birkaç noktaya değinmek istiyoruz. Paketlerin RP bedellerini değiştirmenin ötesinde değişiklikler söz konusu

İlk olarak, bazı sunucularda 1350 RP değerindeki şampiyon kostümlerinin veya 1380 RP/TFT Jeton değerindeki arena görünümlerinin tek bir alım işlemiyle elde edilememesi sorununu düzeltiyoruz.

İkinci olarak da oyunlarımız arasındaki tutarlılığı sağlamak adına çoğu gerçek para birimi bedelini mobil oyun piyasasında görülen standart modele geçiriyoruz.