Korku oyunu severlerin dikkatine! Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı

Korku oyunu severlerin mutlaka oynaması gerektiği bu oyunda kaçmayı başaramadığın tek yer olan kendi zihninin içerisinde yolculuğa hazır olun. Esrarengiz bir binanın koridorlarında uyandığında, ortamın kontrol edilemeyecek durumda olduğunu ve tümü aynı deneysel tedaviye maruz kalmış bir dizi kurbanı keşfetmen için ortamın yol gösterdiğini göreceksiniz.

Nightmare House 2'nin yaratıcıları We Create Stuff'ın geliştirdiği ve Modus Games'in yayınladığı oyun In Sound Mood, Epic Games Store'da bu hafta ücretsiz oldu. Zengin hikayesiyle sizi içerisine çekecek psikolojik korku oyununu bir hafta süreyle kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

CHIVALRY 2 ÜCRETSİZ OLDU

Ayrıca 17-21 Mart tarihleri arasında Orta Çağ savaş meydanlarını, köy baskınlarını ve devasa kale kuşatmalarını 64 oyuncu ile birlikte ücretsiz olarak deneyimleyebileceğiniz Chivalry 2, Epic Games'te hafta sonu boyunca ücretsiz oldu.

EPIC GAMES 17 – 24 MART ÜCRETSİZ OYUNU NEDİR?

IN SOUND MOOD

In Sound Mind, çılgın bulmacalar, benzersiz yaratık dövüşleri ve The Living Tombstone'un orijinal müziği ile yaratıcı bir birinci şahıs psikolojik korku oyunudur. Kaçamıyor gibi göründüğünüz tek yerin - kendi zihninizin - içsel işleyişine yolculuk yapın.