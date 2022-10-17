Konami Yeni Silent Hill Oyunları İçin 19 Ekim'de Etkinlik Düzenleneyecek

Söylentiler nihayet resmiyet kazanıyor: Konami, 19 Ekim'de yeni Silent Hill oyunları için etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.

Son birkaç yıldır Konami'nin birçok eski markasını yeniden canlandırma girişiminde olduğu ve Silent Hill serisinin de bunlar arasında yer aldığı iddia ediliyordu. Söylentiler, üç yeni Silent Hill oyunu geliştirdiğini öne sürüyordu. Sonunda bu iddialar resmiyet kazanıyor.

Konami, dün gece sürpriz bir duyuruyla Silent Hill 2'deki Marry'nin mektubunda yer alan o meşhur ifadeye atıfta bulunarak, 19 Ekim'de Silent Hill serisinden son gelişmeleri paylaşacağı bir canlı yayın etkinliği düzenleyeceğini açıkladı:

"Huzursuz rüyalarında o kasabayı görüyor musun? Silent Hill serisinden son gelişmeler 19 Ekim'de Silent Hill Transmission esnasında duyurulacak."

Yeni Silent Hill oyunları için resmi duyuruların yapılmasının beklendiği Silent Hill Transmission yayını, 19 Ekim'i 20 Ekim'e bağlayan gece TSİ 00: 00'da başlayacak.

Konami ayrıca Silent Hill etkinliğinin başlangıç saatini içeren yeni bir internet sitesi de hayata geçirdi.

Söylenti: Konami, Metal Gear Solid ve Silent Hill Gibi Serileri Canlandıracak

Uzun zamandır ortalıkta dolaşan söylentiler, Konami'nin üç Silent Hill oyunu üzerinde çalıştığını öne sürüyordu. İddiaya göre, bunlardan biri Bloober Team'in hazırladığı Silent Hill 2 Remake iken, diğeri "Japonya'daki tanınmış bir stüdyo" tarafından geliştirilen yepyeni bir Silent Hill projesi olacak. Sonuncusu ise Annapurna'nın üzerinde çalıştığı ve bölümler halinde olan daha kısa bir Silent Hill oyunu olacak.

Geçtiğimiz günlerde Silent Hill filminin yönetmeni Christophe Gans, bir röportajda Konami'nin birden çok Silent Hill oyunu geliştirdiğini söylemişti. Yine yakın zamanda Güney Kore'deki oyun derecelendirme kuruluşu tarafından Silent Hill: The Short Message adlı bir oyun listelenmişti.