Kojima Production, Death Stranding 2'yi resmen duyurdu!

Kojima Production'ın sevilen macera oyunu Death Stranding'in devam oyununun The Game Awards 2022'de açıklanacağına dair bilgiler sızdırılmıştı. Sızdırılan bilgiler de etkinlik sırasında doğrulandı.

DEATH STRANDING 2 RESMEN DUYURULDU

The Game Awards 2022 etkinliği sırasında duyurulan oyunlardan bir diğer ise uzun zamandır devam oyunu beklenen Death Stranding oldu. Kojima, oyunu duyurmak için The Game Awards'ta sahneye çıktı ve duyuru fragmanının, hayranların yeni bilgiler beklerken kazabilecekleri proje hakkındaki sırlarla dolu olduğunu söyledi.

Death Stranding 2'nin hikayesi Covid-19 döneminden önce yazıldığını söylerken pandeminin başlangıcı, Kojima'nın senaryoyu sil baştan yeniden yazmasına neden olduğunu söyledi.

Death Stranding 2'de Norman Reedus, Lea Seydoux, Troy Baker, Shioli Kutsuna ve Elle Fannig rol almaktadır. Death Stranding 2, Guerilla Games ile iş birliği içerisinde Decima motoru üzerinde geliştiriliyor.

DEATH STRANDING 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Death Stranding'in çıkış tarihi açıklanmadı. Ancak, oyunun henüz geliştirilmeye başlamasıyla beraber 2024-2025 yılları arasında çıkış yapması bekleniyor.