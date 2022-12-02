Kasım ayında en çok oynanan Steam Deck oyunları açıklandı

Valve'ın geliştirdiği el bilgisayarı Steam Deck, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Kasım ayında en çok oynanan 20 oyunu açıklandı. Her ay sonunda en çok oynanan 10 oyunu paylaşan Steam Deck, bu ay en çok oynanan 20 oyunu paylaştı.

Kasım ayında Steam Deck'te en çok oynanan oyunların listesi, Geoff Keighley'nin Twitter'da The Game Awards'ın Valve ile iş birliği yaparak gösteriyi izleyenlere şov boyunca dakikada bir ücretsiz Steam Deck vereceğini açıklamasından sadece bir gün sonra geldi. İşte Kasım ayında en çok oynanan Steam Deck oyunu:

KASIM'DA EN ÇOK OYNANAN 20 STEAM DECK OYUNU

Vampire Survivors

Persona 5 Royal

Elden Ring

Cyberpunk 2077

Stardew Valley

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

The Witcher 3: Wild Hunt

Red Dead Redemption 2

Fallout 4

Hades

Grand Theft Auto V

No Man's Sky

Slay the Spire

God of War

The Binding of Isaac: Rebirth

Marvel's Spider-Man Remastered

RimWorld

Tactics Ogre: Reborn

Monster Hunter Rise

Bu oyunların çoğu, geçen ay Steam Deck'te oynanan ilk 10 oyuna girmeyi başardı.Cult of the Lamb ve Disney Dreamlight Valley dışında bu oyunların çoğu da geçen ay Steam Deck'te en çok oynanan 10 oyun arasında yer aldı. Listede yer alan oyunlar rastgele sıralanmakla birlikte Steam Deck'te oyuncuların en fazla vakti geçirdiği oyunlar yer aldı.

STEAM DECK NEDİR?

Valve tarafından geliştirilen el bilgisayarı Steam Deck isimli bu cihaz Aralık 2021 de çıkacağı ve 3 farklı sürüme sahip olacağı duyuruldu. Cihazın Nintendo Switch'e rakip olarak çıktığı düşünülmektedir. Switch'in aksine bu cihaz konsol değil ve "el bilgisayarı" olarak duyuruldu. Verilen bilgilerin arasında eğer kullanıcı isterse Steam OS'u kaldırıp yerine herhangi bir işletim sistemi kurabileceği ve bu sayede normal bilgisayarlardan bir farkı olmadığı belirtildi. Valve kullanıcıların istedikleri gibi halihazırda var olan Steam kütüphanelerini kullanabileceğini ve oyunlar için tekrar ücret talep edilmeyeceğini belirtti.