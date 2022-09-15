Judgment ve Lost Judgment PC Çıkışlarını Steam Üzerinden Yaptı!

Yakuza serisinin konsol ayrıcalıklı sevilen spin-offları Judgment ve Lost Judgment Steam'de yerlerini alarak PC çıkışlarını yaptı.

NBA 2K23 Arcade Edition, Apple Arcade'e Geliyor

2018 çıkışlı Judgment ve devam oyunu olan 2021 çıkışlı Lost Judgment çıkışlarından bu yana konsol ayrıcalıklarını korumuş ve bu süre boyunca PC oyuncularının gelmeleri için bir umut beklediği oyunlardan olmuştu. Fakat oyunların başrol aktörü Takuya Kimura'nın yetenek ajansı ile Sega arasında problemlerin baş göstermesi sonucunda oyunların PC'ye gelmeyeceği, hatta 3. oyunu bile görememe ihtimalimiz olduğu söylendiğinde bu umutlar tamamen yıkılmıştı.

Bu umutların yeniden yeşermesi yeni Yakuza oyunlarının duyurulması beklenen RGG Summit yayınından bir gün önce Twitter üzerinden Nibellion tarafından fark edilen bir sürprizle mümkün oldu. Judgment ve Lost Judgment'ın ESRB (Eğlence Yazılımı Derecelendirme Kurulu) üzerinde Windows PC etiketi aldığını gösteren tweetle yükselen heyecanın üstüne iki oyun da ertesi gün Steam'de yerlerini almış oldu, ki bu aynı zamanda Sega'nın problemi çözdüğüne ve 3. oyunun artık o kadar da imkansız olmadığına işaret olabilir.

İlk oyunda Takayuki Yagami'nin, özel dedektifliğe yönelen gözden düşmüş bir savunma avukatının yerini alarak Yakuza serisinin evi olan Kamurocho'ya dönüyor ve cinayetlerin arkasındaki sırrı çözmeye çalışıyoruz. Yakuza oyunlarının aksine adaleti bir yakuza olarak değil, kanun adamı olarak sağladığımız oyunda bulunduğumuz yılın getirdiği teknolojik yeniliklerin de yardımıyla davaları çözecek ve tabii ki dövüş mekaniklerinin tadını çıkarabileceğiz.

İkinci oyunda ise Yagami ile zorbalığa uğramış bir öğrencinin intiharındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için lüks bir liseye gizlice sızıyoruz. Yakuza serisinin oynanış ve mekanikleriyle daha içli dışlı olduğumuz bu oyunda hem karanlık hem de mizah dolu dakikalar yaşamanız mümkün.

Judgment 599 TL'lik bir fiyata sahipken Lost Judgment'ın kendisi 699 TL, genişleme paketi olan The Kaito Files ise 499 TL ile karşımıza çıkıyor. Genişleme paketi de dahil bütün oyunları bir arada almak isterseniz de The Judgment Collection %24lük bir indirimle oyunları 1.365,72 TL'ye sunuyor.