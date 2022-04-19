Jason Momoa, Minecraft filmi için başrol görüşmelerinde bulundu

The Hollywood Reporter'a göre Momoa, Minecraft projesinde başrol oynaması için beklenen şey için Warner ile son görüşmelerde bulundu. Minecraft oyunun beyaz perdeye uyarlaması için ise yönetmen koltuğuna Jared Hess oturacak.

JASON MOMOA, MINECRAFT FİLMİNDE ROL ALACAK

Dune ve Justice League'in yıldızı Jason Momoa'nın Minecraft film uyarlamasında başrol almak için görüşmelerde bulunduğu bildirilirken Minecraft'ın ana kahramanı Steve'i oynama olasılığı gündeme geldi.

Sonsuz bir dünya üzerinde kare bloklar ile istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz bir açık dünya hayatta kalma oyunu Minecraft, 2009 yılındaki ilk sürümünden bu yana hala en çok oynanan oyunların en üst sıralarında.

Minecraft'ın filme uyarlanma fikri ilk olarak 2014 yılında ortaya atıldı ancak, fikir ayrılıkları yaşandığı iddiaları üzerine proje iptal edildi. Yıllar sonra tekrardan kıvılcım alevlendi ve Minecraft film projesi için ciddi adımlar atılmaya başlandı.