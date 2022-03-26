Japonya Ligi LJL 2022 Bahar Mevsimi Lig Aşaması Tamamlandı!

Japonya Ligi LJL'de Playoff Zamanı geldi. Ligi ilk 6'da bitiren takımlar, kupa mücadelesine katılmaya hak kazandı.

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Kurulduğu yıldan beri katıldığı 16 mevsimin 13'ünü birinci sırada bitiren DetonatioN FocusMe, bu mevsimi de birinci sırada bitirmeyi başardı. 14 kez LJL finaline çıkan DFM, bunların 8'ini kazandı.

8 takımdan oluşan LJL'de ilk 6 takım Playoff'lara çıkmaya hak kazandı. Bu takımlar:

DetonatioN FocusMe (19-2)

Sengoku Gaming (16-5)

Rascal Jester (16-5)

Burning Core (11-10)

Crest Gaming Act (10-11)

Fukoka Softbank HAWKS gaming (7-14)

AXIZ ve V3 Esports takımları ise Playoff'lara katılma şanslarını kaybetti.

LJL 2022 Playoff

Japonya Ligi LJL'in Playoff formatı şu şekilde:

6 takım Playoff'lara katılır.

3. sıradaki takım, 5 ya da 6. sıradaki takımlardan birisini seçer. 4. sıradaki takım ise diğerini seçer.

1 ve 2. sıradaki takımlar, ikinci turda "Juggernaut" maçında karşılaşır. Birinci turun galipleri de, ikinci turda karşı karşıya gelir.

Juggernaut maçının kaybedeni, ikinci turun kazananı ile üçüncü turda karşılaşır.

Juggernaut maçının galibi ile üçüncü turun galibi, finalde karşı karşıya gelir.

Tüm maçlar 5 maçlık seri şeklinde oynanır.

Kazanan takım LJL 2022 Bahar Mevsimi şampiyonu olur ve MSI 2022'e gitme fırsatını elde eder.

Serinin ilk maçı, Rascal Jester ile seçeceği takım arasında, 30 Mart 2022 saat 12: 00'de gerçekleşecek.

2022'de çıkmasını en çok beklediğiniz #oyun hangisi? — GameGar (@gamegarcom) March 22, 2022

EsporGazetesi.com / Gamegar