İlk Yerli Taktiksel FPS Oyunu Contain Steam'de Yerini Aldı

SinginGiant imzalı yerli yapım Contain Steam üzerinde istek listelerine açıldı. İlk yerli taktiksel FPS oyununda oyuncular Giants adlı özel bir görev gücündeki askerlere hayat veriyor.

2022 yılında kurulan SinginGiant bir süredir geliştirdiği Contain ile Steam üzerinde yerini aldı. İstek listelerine açılan Contain ise taktiksel FPS bileşenlerini bünyesinde barındırıyor. İlk yerli bağımsız taktiksel FPS oyunu olarak öne çıkan Contain'in çıkış tarihi henüz duyurulmadı. Fakat istek listesine ekleyebileceğiniz yerli yapımdan heyecan verici oynanış videoları ve görseller yayımlandı.

İstanbul merkezli oyun stüdyosu SinginGiant, Contain ile oyuncuları Giants adlı bir operasyon gücünde yer almaya çağırıyor. Eşleştirme sistemi ile oyuncuları takımlara yerleştiren Contain taktiksel co-op yönüyle öne çıkıyor. Fakat oyuncuların oyunun sunduğu görevleri tek başına deneyim etmeleri de mümkün.

Doğaüstü nesnelerin kontrolü üzerine pek çok görev gücünü yöneten bir organizasyon var. Oyunun hikayesi ise bu operasyon birimlerinden biri olan Giants ekibine odaklanıyor.

Giants ekibindeki askerlere hayat verecek olan oyuncular ekipmanlarını tamamen geliştirebiliyor. Oyuncular Contain bünyesinde farklı görev bölgelerini seçiyor. Daha sonra göreve bağlı olarak silah ve ekipmanları belirleyen ekip üyeleri operasyon öncesi iletişim kurarak test sahasında vakit geçirebiliyor.

Contain'i Steam İstek Listenize Ekleyin

Geliştirici koltuğunda SinginGiants'ın oturduğu Contain'in çıkış tarihi konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat ilk yerli taktiksel FPS oyununu takipte kalmak için Steam üzerinden istek listenize eklemenizi öneriyoruz. Bir bağımsız oyunun oyuncuların Steam istek listesinde yer alması satış başarılarında da kritik bir rol oynuyor. Bir oyunu istek listenize eklemek oyuna dair güncel bilgilere ulaşmanıza da fırsat tanıyor.

Resmi internet sitesinde yer alan haberlere göre Contain için öncelikli hedef PC üzerinde stabil bir çıkış yapmak olacak. Fakat geliştirici ekip oyunu farklı platformdaki oyuncular ile buluşturmayı hedefliyor. Oyunun videosunu aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

Taktiksel FPS oyununun bir PVP tarafının olup olmayacağı konusunda SinginGiant ekibi net bir açıklamada bulunmadı. Oyuna dair en çok sorulan sorulardan birinin bu olduğunu belirten SinginGiant resmi internet sitesinde PVP modunu değerlendiklerini ifade etti. Merak edilen konulardan biri de oyunun optimizasyonu oldu. İstanbul merkezli bağımsız oyun stüdyosu Contain'in stabil bir şekilde çalıştığından emin olmak için çalıştıklarının altını çizdi.

SinginGiant ekibini tebrik ediyor, Contain'i yakın takibe almak için istek listemize ekliyoruz. Yerli taktiksel FPS oyununda doğaüstü nesnelerin kontrolü uğruna savaşmayı iple çekiyoruz.