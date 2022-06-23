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İhbar üzerine canlı yayına polisler baskın düzenledi! Görüntüler anbean kameraya yansıdı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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İhbar üzerine canlı yayına polisler baskın düzenledi! Görüntüler anbean kameraya yansıdı

Popüler canlı yayın platformu Twitch'te yemek yayını yapan HeyItsMeSalty kullanıcı adlı Nick Frags hakkında sahte ihbar yapılması üzerinde yayıncının evine polisler tarafından baskın yapıldı. Eve yapılan baskın canlı yayın kamerasına anbean yansıdı.

Twitch'te yemek ve sohbet yayınları yapan yayıncı HeyItsMeSalty'nin evine polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Yayıncının adresine kimliği belirsiz bir izleyicisi tarafından sahte ihbar ile polis gönderildi. Polislerin ev baskını sırası canlı yayın kamerasına yansıdı.

HeyItsMeSalty kullanıcı adlı yayıncının 22 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği yemek yayını sırasında evine silahlı polisler tarafından baskın düzenlendi. Canlı yayında yemek yapan yayıncı polislerin baskını ile şaşkına döndü.

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Twitch yayıncısı Nick'in olaylar sonrasında Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "canlı yayınım sırasında polisler tarafından baskın yediğimden dolayı, haftanın geri kalan programı biraz havada kaldı. Çocukların ve ailemin güvenliği açıkçası dünyadaki her şeyden önce gelir ve bugünkü olaylara tanık olmak zorunda kalan herkes için üzgünüm." sözlerine yer verdi.

İhbar üzerine canlı yayına polisler baskın düzenledi! Görüntüler anbean kameraya yansıdı

Twitch'te zaman zaman yaşanan olaylardan biri olan sahte ihbarlar ile yayıncıların ev adresinde yasadışı bir şeyler olduğu konusunda polislere ihbar oluşturuluyor. Yayıncı Nick, yapılan ihbarın sahte olduğu anlaşılması üzerine polislerle konuştu ve onları yemeğe davet etti.

İhbar üzerine canlı yayına polisler baskın düzenledi! Görüntüler anbean kameraya yansıdı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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