İbrahim Haskoloğlu'nun gözaltına alınmasına yayıncılarından tepki geldi
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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun sızdırılan kimlik verileri ile ilgili yaptığı haberden dolayı dün gece saatlerinde evine yapılan baskın ile gözaltına alındığı kız kardeşi Zeynep Haskoloğlu tarafından bildirildi. Haskoloğlu'nun gözaltına alınmasına ise eski Twitch yayıncıları Ahmet "Jahrein" Sonuç ve Bahadır "Purplebixi" Telci, Twitter'dan tepki gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde e-Devlet ve e-Nabız verilerinin sızdırıldığını iddia eden gazeteci İbrahim Haskoloğlu, kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu duruma ise eski Twitch yayıncıları Ahmet "Jahrein" Sonuç ve Bahadır "Purplebixi" Telveci tarafından tepki geldi.
Gazeteci ve Twitch yayıncısı Haskoloğlu'nun gözaltına alındığının duyurulmasının ardından Jahrein ve Purplebixi Twitter'dan tepkilerini dile getirdiler. Büyük ihtimalle İbrahim Haskoloğlu'nun sızdırılan verilerimizle ilgili yaptığı haberden ötürü dün gece 11'de evine yapılan aramadan sonra göz altına alındığını söyleyen Jahrein, "Hani bitmişti bu uygulamalar? Daha fazla bilgi almaya çalışıyorum." dedi.
Bir diğer yandan ise Bahadır Telci, Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hukuk reformu, artık kimse gece evinden alınmıyor" sözlerini paylaşarak "Nerede o sözler? Bu baskı açıklanamaz, çağırdınız da ifadeye mi gelmedi? Yeri yurdu mu belli değil? Umarım en kısa sürede aramıza döner." sözlerine yer verdi.
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Bahadır Telci Twitter'dan yaptığı açıklamanın devamında ise "Muhtemelen E-devlet haberi ile ilgili. Kimliklerin sahte olmasına çok takılmıştı millet ki sonradan anlaşılmıştı. Hepimizin verileri 100 TL'ye satılıyor. Gel kardeşim anlat bize dediniz de anlatmadı mı?" diye ekledi.