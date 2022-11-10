Horizon serisi MMORPG oluyor! Sony, NCSoft ile anlaşma yaptı

Sony Interactive Entertainment'ın sevilen açık dünya aksiyon macera Horizon serisi MMORPG oluyor. Oyunun lineage ve Guild Wars'ın arkasındaki Güney Koreli şirkette geliştirilmekte olduğu bildirildi.

Güney Kore basınına göre, proje Lineage ve Guild Wars MMO serisinin arkasındaki Güney Koreli şirket tarafından geliştirilecek ve Sony'nin canlı servis oyunları arasına katılarak küresel pazarı hedefleyeceği açıklandı. NCSoft şu anda iş ilanlarında "Proje H" adıyla oluşturduğu ilanda geliştiricileri işe alıyor.

HORIZON SERİSİ MMORPG OLUYOR

Horizon serisinin geliştiricisi Guerilla Games'in uzun yıllardır Horizon serisini çok oyunculu olarak genişletmeyi planladığı bildirilirken Sony'nin Güney Koreli geliştiriciler ile yaptığı anlaşma üzerine makinelerle dolu bir açık dünya serisi MMORPG olacak.

Sony'nin özel oyunu nedeniyle, yalnızca PlayStation 4 ve Windows'ta piyasaya sürülmesine rağmen, kümülatif küresel satışlar 20 milyon kopyayı aştı. Devam filmi Horizon Forbidden West, Şubat 2022'de piyasaya sürüldü, ancak bir önceki oyun kadar popülerlik kazanmadı.