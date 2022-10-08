Hideo Kojima'nın Yeni Oyununda Elle Fanning Yer Alacak

Bir süredir gizemli bir portre ile tease edilen Hideo Kojima'nın yeni oyununda Elle Fanning'in rol alacağı doğrulandı

Bir süredir gizemli bir portre ile tease edilen Hideo Kojima'nın yeni oyununda Elle Fanning rol alacak. Ayrıca yeni bir gizemli portre daha paylaşıldı.

Hideo Kojima yeni oyunu için Tokyo Game Show'da yüzü gizlenmiş bir kadın portresinde "Who am I/Ben Kimim?" yazısıyla ilk ipuçlarını vermeye başlamıştı. Bu kişinin Elle Fanning olduğu ortaya çıktı.

Şimdi ise PAX Australia 2022 etkinliğindeki Kojima Productions standında yer alan bir QR kodun "Where am I?/Ben Neredeyim?" sorusunun yer aldığı ikinci bir gizli kadın portresini içerdiği ortaya çıktı. İkinci portre, Kojima'nın yeni oyununda Elle Fanning dışında yer alacak bir başka ismi gösteriyor olabilir.

QR kod ayrıca ilk sorunun cevabının Elle Fanning olduğunu doğrulayan fotoğrafın yer aldığı Kojima Productions'ın internet sitesine yönlendiriyor. Bu fotoğraftaki "A Hideo Kojima Game X Elle Fanning" yazısı dikkat çekiyor.

Oyun Teklifiyle Gelen Kojima Google Tarafından Reddedilmiş

Kojima'nın oyun stüdyosu Kojima Productions'ın birden fazla oyun üzerinde çalıştığı biliniyor ancak ipuçları verilen bu oyunun Death Stranding 2 olduğu iddia edildi. Paylaşılan portrelerde yer alan köprü simgesinin Death Stranding'i temsil ettiği ve Kojima'nın devam oyununu yakın zamanda tam olarak duyuracağı öne sürüldü.

Öte yandan, Death Stranding 2'nin hafta başında sızdırılan Sony dokümanında "Ocean" kod adıyla yer aldığı, PS5 ve PC için geliştirildiği ortaya çıkmıştı.

Hideo Kojima'nın dünya çapındaki çeşitli oyun etkinlikleri aracılığıyla yeni oyunu hakkında ipuçları vermesi dikkat çekiyor. Bu bağlamda bir sonraki bilginin kasım ayının ilk haftasında düzenlenecek olan Paris Games Week'te paylaşılması oldukça muhtemel gözüküyor. 8 Aralık'taki The Game Awards 2022'de ise söz konusu oyunun resmi olarak duyurulması bekleniyor.