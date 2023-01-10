Heavy Rain sistem gereksinimleri neler? Heavy Rain kaç GB?
Gamegar Haberleri
Quantic Dream'in geliştirip yayıncılığını yaptığı birden fazla sona sahip olan hikaye odaklı oyun Heavy Rain'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Heavy Rain sistem gereksinimleri neler? Heavy Rain kaç GB? Detayları haberimizde…
Sayısız dönüm noktasıyla dolu sürükleyici bir psikolojik gerilimi yaşayın. Origami Katili olarak bilinen bir cani için dört günlük gizem ve gerilim dolu bir av başladı. Her biri kendi ipuçlarına sahip dört karakter, katili yeni kurbanını öldürmeden yakalamak için umutsuzca çabalıyor. Peki, Heavy Rain sistem gereksinimleri neler? Heavy Rain kaç GB? İşte detaylar…
Heavy Rain'i minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i5-4430 veya AMD FX-6300 işlemci, minimum 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : Intel Core i5-4430 veya AMD FX-6300
- Bellek : 4 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 35 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar : 720p, 30 FPS
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i5-6600K veya AMD Ryzen 3
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 390
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 35 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar : 1080p, 60 FPS
Heavy Rain'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 35 GB boş depolama alanı gerekmektedir.