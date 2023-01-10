Quantic Dream'in geliştirip yayıncılığını yaptığı birden fazla sona sahip olan hikaye odaklı oyun Heavy Rain'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Heavy Rain sistem gereksinimleri neler? Heavy Rain kaç GB? Detayları haberimizde…

Sayısız dönüm noktasıyla dolu sürükleyici bir psikolojik gerilimi yaşayın. Origami Katili olarak bilinen bir cani için dört günlük gizem ve gerilim dolu bir av başladı. Her biri kendi ipuçlarına sahip dört karakter, katili yeni kurbanını öldürmeden yakalamak için umutsuzca çabalıyor. Peki, Heavy Rain sistem gereksinimleri neler? Heavy Rain kaç GB? İşte detaylar…

HEAVY RAIN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Heavy Rain'i minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i5-4430 veya AMD FX-6300 işlemci, minimum 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 ekran kartı gerekmektedir.

HEAVY RAIN MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Core i5-4430 veya AMD FX-6300

: Intel Core i5-4430 veya AMD FX-6300 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 35 GB kullanılabilir alan

: 35 GB kullanılabilir alan İlave Notlar : 720p, 30 FPS

HEAVY RAIN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-6600K veya AMD Ryzen 3

: Intel Core i5-6600K veya AMD Ryzen 3 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 390

: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 390 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 35 GB kullanılabilir alan

: 35 GB kullanılabilir alan İlave Notlar : 1080p, 60 FPS

HEAVY RAIN KAÇ GB?

Heavy Rain'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 35 GB boş depolama alanı gerekmektedir.