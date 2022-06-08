Halo Infinite'in beraber oynama özelliği önümüzdeki aylarda geliyor - Haberler

Resmi Halo Twitter hesabından yapılan paylaşımda Halo Infinite için hikâye modunu arkadaşınızla beraber oynamanızı sağlayacak olan co-op özelliğini Temmuz ayında getireceklerini açıkladılar.

HALO INFINITE CO-OP MODU GELİYOR

Halo Infinite'in hikaye modu ve çok oyunculu modu bulunuyor. Oyunun hikayesini tek başınıza oynayabiliyorsunuz, ancak co-op modu ile arkadaşınızla beraber aynı hikayeyi beraber Halo Insider'a eklenecek olan özellik ile Temmuz ayında oynayabileceksiniz.

Halo'nun resmi Tw,tter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halo Infinite kampanya ağı kooperatifinin bu yılın sonlarında gelmesiyle, onu Temmuz ayında Halo Insiders'a aktarmayı planlıyoruz. Katılma şansı için kaydolun ve Halo Insider profilinizin güncel olduğundan emin olun!" sözlerine yer verdi.

Oyunun 2021'de piyasaya sürülmesinden önce, hem hikaye co-op hem de yaygın olarak popüler iki Halo oyun modu olan Forge'un lansmanda yer almayacağı açıklandı. İkisi de geçen yılın Aralık ayında piyasaya sürüldüğünden beri oyuna eklenmedi.