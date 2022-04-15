Halo Infinite 2. Sezon Yeni Haritaları İlk Kez Gösterildi

Geçtiğimiz haftalar Halo Infinite Lone Wolves sezonu için yayımlanan fragmandan sonra, geliştirici 343 Industries bugün de 2. sezon ile gelecek iki yeni haritayı gösteren bir videoyu sosyal medya kanallarından paylaştı.

İnanması güç olsa da, Halo Infinite çıkalı neredeyse yarım yıl olmak üzere. Oyunun ilk sezonunun 6 ay süreceğinin ve bu süreçte oyuna büyük içerikler eklenmeyeceği önceden biliniyor olsa da, Infinite oyuncularını elinde tutmakta bir süredir zorluk çekiyor. Eski Halo oyunlarını içeren Halo: The Master Chief Collection'a da yeni bir güncelleme gelmesiyle Steam üzerinde The Master Chief Collection, Halo Infinite'i oyuncu sayısı olarak son bir haftadır geride bırakmış durumda. Microsoft ve yapımcı 343 Industries ise mayıs ayında yayımlanacak 2. sezon güncellemesiyle oyuncuların bir kısmını geri kazanmayı hedefliyor.

Halo Infinite 2. Sezon Fragmanı Yayımlandı

3 Mayıs 2022 çıkış tarihine 2 haftadan az hallice bir süre kalan Lone Wolves isimli ikinci sezon, beraberinde bir 4v4 Arena ve bir 12v12 Big Team Battle haritası getirecek. Catalyst ve Breaker isimli bu iki haritaya bugün ilk kez göz atabilme şansına eriştik.

2. Sezonun Halo Infinite için kurtarıcı olup olamayacağını ise sadece zaman gösterecek gibi görünüyor. Topluluğun heyecanla beklediği kendi haritanızı yapmanıza izin veren Forge modu hala 3. sezon için planlı ve sezonlar bu noktadan sonra 6 ay değil 3 ay aralıklarla çıkacak. Infinite önümüzdeki aylar nasıl bir şekil alacak hep birlikte göreceğiz.

SaveButonu / Gamegar