Hades'in yeni oyunu duyuruldu! Hades 2 resmen geliyor

Hades'in Eylül 2020'de piyasaya sürülen ilk oyunu, oldukça beğenilmesi üzerine geliştirici ekip ikinci oyunun çalışmalarına başlamıştı. The Game Awards 2022 etkinliği sırasında ise ödüllü oyunun devamı Hades 2 duyuruldu.

HADES 2 DUYURULDU

İlk Hades oyununu aksine, Hades 2, Zagreus'un kız kardeşi olan ve Yeraltı Dünyasının Prensesi olarak adlandırılan bir kadın kahraman Melinoe yer almaktadır. Hades 2'nin yayınlanan duyuru fragmanında maskeli bir akıl hocasıyla yaptığı eğitimle açılıyor ve ortak amaçların Titan of Time'ı yani Chronos'u öldürmek olduğu ortaya çıkıyor.

Chronos zamanın tanrısıdır ve oyunun ana düşmanı gibi görünmektedir. Fragmanda Hades, "O sadece Titan değil. O zamanın kendisidir ve zaman durdurulamaz." sözlerine yer verirken Melinoë teaser'ı şöyle bitiriyor: "Beni bekle baba. Yakında orada olacağız."

HADES 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hades 2'nin çıkış tarihi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı, ancak oyunun "Pek Yakında" çıkış yapması bekleniyor. Hades 2'nin şu anlık sadece Steam ve Epic Games'te listelendiği bilinirken geliştirici ekip Supergiant Games, ileriki tarihlerde konsol sürümlerinin de çıkacağını söyledi.

HADES 2 KONUSU

Supergiant Games'in ilk devam oyunu, Yunan efsanesinin Yeraltı Dünyası'na ve büyücülüğün şafağıyla olan derin bağlantılarına dayanan yepyeni, aksiyon dolu, sonsuz tekrarlanabilir bir deneyimde, orijinal tanrı benzeri haydut benzeri zindan tarayıcısının en iyi yönlerine dayanıyor.

Yeraltı Dünyası'nın ölümsüz prensesi olarak, arkanızda Olympus'un tüm gücüyle Zaman Titanı'nın güçlerini yenerek, her aksiliğiniz ve başarınız boyunca sürekli olarak ortaya çıkan kapsamlı bir hikayede daha büyük, daha derin bir efsanevi dünyayı keşfedeceksiniz.

Efsanevi Gece silahlarınızı antik büyü ile aşılayın, böylece hiçbiri yolunuza çıkamaz. Apollon'dan Zeus'a kadar bir düzineden fazla Olimpiyat tanrısından gelen güçlü nimetlerle daha da güçlenin. Yeteneklerinizi geliştirmenin neredeyse sınırsız yolları vardır.