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GTA Vice City, Unreal Engine 5 ile tekrardan tasarlandı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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GTA Vice City, Unreal Engine 5 ile tekrardan tasarlandı

Rockstar Games'in efsanevi serisi GTA Vice City, Unreal Engine 5 ile tekrardan tasarlandı. Çarpıcı grafikler ve oynanış ile Grand Theft Auto Vice City'yi bir kez de böyle oynamak isteyebilirsiniz.

Epic Games'in geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürdüğü oyun motoru Unreal Engine 5 ile yeni projeler gelmeye devam ediyor. Birçok şirket hali hazırda Unreal Engine 5 kullanmaya başlamışken, hayran yapımları da gelmeye devam ediyor.

GTA VICE CITY UNREAL ENGINE 5 İLE TEKRAR TASARLANDI

TeaserPlay adlı YouTube kanalında Unreal Engine 5 ile tekrardan tasarlanarak renderlanan 2 dakikalık videoda GTA Vice City'nin Unreal Engine 5 ile geliştirilseydi nasıl bir grafiklere sahip olurdu sorusuna yanıt olacak bir video paylaşıldı.

GTA Vice City, Unreal Engine 5 ile tekrardan tasarlandı

Videonun açıklamasında, "Vice City'nin Unreal Engine 5'te Rekreasyonu TeaserPlay tarafından özel olarak, render için Lumen kullandım ve bu videoyu yapmaktaki amacım Unreal Engine 5'in sandbox oyunları yapmak için ne kadar güçlü olduğunu ve GTA Vice City'nin remaster versiyonunun nasıl görünmesi gerektiğini göstermekti." sözlerine yer verdi.

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GTA Vice City, Unreal Engine 5 ile tekrardan tasarlandı

Rockstar Games'in GTA Trilogy Definitive Edition adı altına piyasaya sürdüğü GTA Vice City, GTA San Andreas ve GTA III'ten istenilen aksiyon alınamayınca hem oyuncular hem de geliştirici ekibin suratı asıldı.

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Ayrıca daha öncelerinde de Cyberpunk 2077'nin Unreal Engine 5 ile geliştirilseydi nasıl gözükürdü videosu da iç açıcı grafiklerle karşımıza çıkmıştı.

GTA VICE CITY UNREAL ENGINE 5 VİDEOSU

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Unreal Engine 5, GTA Vice City, Gamegar,, Haberler

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