GTA Trilogy - The Definitive Edition, Epic Games mağazasına gelecek

Rockstar Games'in sevilen GTA üçlemesi GTA Vice City, GTA III ve GTA San Andreas'ın yeniden yapımları Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, popüler video oyun dağıtımcısı Epic Games Store'a gelecek.

Video oyunlar hakkında sızdırılan iddiaları takipçileriyle paylaşan billbil-kun adlı kullanıcının Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın 19 Ocak tarihinde Epic Games Store'a ekleneceği bildirildi.

GTA TRILOGY THE DEFINITIVE EDITION, EPIC GAMES'E GELECEK

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ı oynamak isteyen PC kullanıcıları yalnızca Rockstar Games'in kendi başlatıcısından satın alması gerekiyordu. Ancak yayıncı Rockstar Games, oyunun daha fazla kitleye ulaşması adına Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ı Epic Games mağazasına ekleme kararı aldığına dair bilgiler sızdırıldı.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın Epic Games'e 19 Ocak tarihinde gelmesini kutlamak amacıyla ilk hafta yüzde 50 indirimle satışa sunulacağı da sızdırıldı.

Epic Games mağazasına ekleneceği bildirilmesiyle beraber ise merak edilen konulardan bir diğeri ise Steam mağazasına gelip gelmeyeceği oldu. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın Steam'e gelip gelmeyeceği dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Oyunun mümkün olduğunda çok platformda yer alması Rockstar Games'in satışlarını artıracaktır. 2021'de piyasaya sürülen Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın hatalar, görsel sorunlar ve karakter modelindeki hatalarla dolu olması nedeniyle oyuncular tarafından olumsuz incelemelere boğuldu.