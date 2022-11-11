Spiders'ın geliştirip Focus Entertainment'ın yayıncılığını üstlendiği açık dünya karakter kişiselleştirebildiğiniz rol yapma oyunu GreedFall'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, GreedFall sistem gereksinimleri neler? GreedFall kaç GB? Detayları haberimizde…

Temel bir rol yapma deneyimine katılın ve sihirle dolu, zenginlikler, kayıp sırlar ve fantastik yaratıklarla dolu yeni bir dünyanın kaderini şekillendirin. Diplomasi, aldatma ve güç ile yaşayan, gelişen bir dünyanın parçası olun - gidişatını etkileyin ve hikayenizi şekillendirin. Peki, GreedFall sistem gereksinimleri neler? GreedFall kaç GB? İşte detaylar…

GREEDFALL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

GreedFall'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel core i5-3450 veya AMD FX-6300 X6 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 660 veya MD Radeon HD 7870 ekran kartı gerekmektedir.

GREEDFALL MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Core i5-3450 veya AMD FX-6300 X6

: Intel Core i5-3450 veya AMD FX-6300 X6 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 Depolama : 25 GB kullanılabilir alan

GREEDFALL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-4690 veya AMD FX-8300

: Intel Core i5-4690 veya AMD FX-8300 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 980 veya AMD Radeon RX 590

: NVIDIA GeForce GTX 980 veya AMD Radeon RX 590 Depolama : 25 GB kullanılabilir alan

GREEDFALL KAÇ GB?

GreedFall'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 25 GB boş depolama alanı gerekmektedir.