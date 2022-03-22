Gran Turismo 7, PlayStation'ın en kötü oyunu seçildi

Gran Turismo 7'nin sunucuları kısa süre önce 24 saatten fazla bir süre boyunca çevrimdışı kaldı ve 1.07 güncellemesinde bulunan bir sorun nedeniyle oyuncuları yakın zamanda başlatılan oyunun tadını çıkaramadı. Bu nedenle Metacritic'te oyunun kullanıcı puanları 1.8/10 skor aldı.

METACRITIC'TEN 1.8 PUAN ALDI

Gran Turismo 7'nin metacritic'teki metascoru 87 iken kullanıcı skoru ise 6426 oylama ile 1.8/10 ortalamaya sahip. Bu durum da Metacritic'e göre Gran Turismo 7'yi en kötü Sony oyunu olduğunu gösterir.

Serinin 25. yarış simülatörü, inanılmaz derecede gerçekçi aydınlatma efektleri ve yansımaları üretmek için sınırlı ışın izleme teknolojisi içerir ve oyuncuların yarış şeklini değiştiren hava, sıcaklık, nem ve yol yüzeyinden etkilenen dinamik bir hava sistemine sahiptir. Aslında tüm bu etkenler göz önüne alındığında Gran Turismo 7'nin metacritic puanı yüksek olması gerekiyordu.

SUNUCULAR 24 SAATTEN FAZLA KAPALI KALDI

GT Sports serisinin önceki bölümü gibi, Gran Turismo 7'de hem hikaye hem de çevrimiçi yarışlara girebilmek için internet bağlantısı gerekmektedir. Bunun sebebi ise hilecileri oyundan uzak tutmak için kullanılır, ancak birçok oyuncu hayal kırıklığına uğradı.Oyunun 24 saatten fazla bir süredir sunucu bakımında kalması nedeniyle oyuncular oyuna giriş yapamadı.

Gran Turismo 7, şimdiye kadar yapılmış en büyük konsol yarış oyunlarından biri olarak övüldü, bu nedenle geliştiricileri tarafından kötü bir şekilde ele alınan mikro işlemler ve bağlantı sorunları nedeniyle oyuncu tabanındaki ani bir olumsuz değişim şok edici oldu.