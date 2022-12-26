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Gran Turismo 7'nin PC için geliştirilmediği bildirildi

Gamegar Haberleri

Gran Turismo 7'nin PC için geliştirilmediği bildirildi

PlayStation konsollarına özel olarak piyasaya sürülen yarış oyunu serisi Gran Turismo 7'nin PC'ye çıkacağına dair haberlerin yayılmasının ardından geliştiricisi ekip Polyphony Digital'in başkanı Kazunori Yamauchi'den PC için geliştirilmediğine dair açıklama geldi.

Geçen ayın sonlarında Yamauchi, Polyphony Digital'in Gran Turismo serisinin son oyununun PC portunu geliştirmeyi düşündüğünü söyledi. Ancak, yakın zamanda yabancı basına verdiği bir röportajda ise aktif olarak geliştirilmediğini açıkladı.

GRAN TURISMO 7 HENÜZ PC İÇİN GELİŞTİRİLMİYOR

PlayStation'a özel olarak piyasaya sürülen yarış oyunu Gran Turismo 7'nin geçtiğimiz aylarda PC için geliştirilmesinin düşünüldüğünü söyleyen Polyphony Digital başkanı Kazunori Yamauchi, geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen Gran Turismo 7'nin aktif olarak PC'ye geliştiriliyor mu sorusuna Yamauchi, "bu doğru değil" yanıtını verdi.

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İşte Gran Turismo 7'nin PC'ye çıkıp çıkmayacağı hakkında yapılan o röportaj:

Görünüşe göre denizaşırı medyaya G7'nin PC sürümünü araştırdığınızı ve geliştirdiğinizi söylemişsiniz", bu doğru mu?

Yamauchi: Bu doğru değil. Bir PC sürümü ile ilgili olarak, "(bir geliştirici olarak) tüm olasılıkları düşünmediğimden değil" diye yanıtladım. Bu, olasılığın 0 olmadığı anlamına gelir, basitçe bana "somut bir şey yapıyor musun?" Ben bir şey yapmıyorum. Konuşacak bir şey yok.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Gran Turismo 7 Playstation Gamegar Haberler

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