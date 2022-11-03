Google Play Games artık PC'de oynanabilir hale geldi! Google Play oyunları PC'de nasıl oynanır?

Android cihazların uygulama mağazası Google Play'de yer alan oyunlar artık Google Play Games ile PC'de oynanabilir olacak. Artık emülatörlere gerek kalmadan android oyunları bilgisayarınızda oynayabileceksiniz.

GOOGLE PLAY GAMES BETASI YAYINLANDI

Google Play'in YouTube hesabından yayınlanan video ile Google Play Games'in betası yayınlandı. Ancak, Google Play Games Beta, ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Endonezya, Filipinler, Malezya, Singapur, Kore, Tayvan, Hong Kong, Tayland ve Avustralya'da erişime açıldı.

Google'ın bilgisayar oyuncularına yönelik son uygulaması Google Play Games ile mobil oyunları artık PC'de fare ve klavye ile rahatlıkla oynayabileceksiniz. Google hesabınızda bir kez oturum açarak oyundaki ilerlemenizi ve oyun kitaplığınızı farklı cihazlarda senkronize edebilirsiniz. Telefonunuzda başladığınız oyuna bilgisayarınızda devam edebilir, sonra yine telefonunuzda oynamayı sürdürebilirsiniz.

Google Play Points ile uygulama içi öğeler ve abonelikler de dahil olmak üzere Google Play Games'te gerçekleştirdiğiniz her satın alma işleminden puan kazanırsınız. Mobil cihazınızda yaptığınız işlemleri bilgisayarınızda da yaparak Play Puanları toplayıp kullanabilirsiniz.

Google Play Games'in beta kütüphanesinde şu anda 40'tan fazla oyun bulunmaktadır. Kütüphaneye eklenen oyun sayıları ise sık sık artmaktadır.

GOOGLE PLAY GAMES NE ZAMAN ÇIKACAK?

Google Play Games'in tam sürüm çıkış tarihi bölgelere göre değişiklik gösterecek. 2022'de beta yayınlamalarına başlayan Google Play Games, ilerleyen günlerde tam sürüme ulaşacak.