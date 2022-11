PlayStation oyuncularının uzun zamandır beklediği God of War Ragnarok için sayılı saatler başladı. PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyuncuları için 9 Kasım Çarşamba günü piyasaya sürülecek God of War Ragnarok, saat kaçta çıkacak? God of War Ragnarok Türkiye açılış saati! Detayları haberimizde…

God Of War Ragnarok için sayılı günler nihayet geçti ve oyunu ön sipariş veren kullanıcılar, God Of War Ragnarok'a ne zaman erişim sağlayabileceğini merak ediyor. Peki, God Of War Ragnarok saat kaçta çıkacak? God of War Ragnarok Türkiye açılış saati! İşte detaylar…

GOD OF WAR RAGNAROK SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

God of War Ragnarok'un lansmanı için PlayStation Store'da sayaç başlatan Sony, God of War Ragnarok'un 8 Kasım Salı ve 9 Kasım Çarşamba'yı bağlayan gece saat 00.00'da erişime açılacak.

8 Kasım Salı TSİ: 14:00

GOD OF WAR RAGNAROK FİYATI NE KADAR?

God of War Ragnarok'u PlayStation Store'dan satın almak için buraya tıklayınız.

God of War Ragnarok PS4 – 699,00 TL

God of War Ragnarok PS4 ve PS5 – 799,00 TL

God of War Ragnarok Digital Deluxe Sürüm –899,00 TL

GOD OF WAR RAGNAROK İLE DIGITAL DELUXE SÜRÜM ARASINDAKİ FARK NE?

God of War Ragnarok'un standart sürümü ile Digital Deluxe Sürüm arasında oyun içi kozmetik ve birkaç hediye bulunmaktadır. God of War Ragnarok Digital Deluxe Sürüm satın alanlara aşağıdakiler hediye edilecek:

God of War Ragnarok PS4 ve PS5

Karavadi Zırhı

Karavadi Kıyafeti (Kozmetik)

Karavadi Balta Sapı

Karavadi Kılıç Kabzaları

Dark Horse dijital sanat kitabı

Resmi oyun müzikleri

PS4/PS5 için PSN avatar seti

Ayrıca oyunu ön sipariş verenlere Kratos Yüksek Kar Zırhı ve Atreus Yüksek Kar Tuniği (Kozmetik) eşyaları hediye edilecek. Oyun içi eşyalar, hikayede ilerledikçe açılacak.

GOD OF WAR RAGNAROK AÇILMIYOR

God of War Ragnarok'u PS5 sisteminde oynayabilmeniz için sisteminizin en son sistem yazılımına güncellenmesi gerekmektedir. Bu oyun PS5 sisteminde oynanabilse de, PS4 sisteminde sunulan bazı özellikler burada mevcut olmayabilir.

GOD OF WAR RAGNAROK KONUSU NE?

Ragnarök kapıdayken cevap arayışında çıkacakları bu mitik serüvende Kratos ve Atreus'a katılın. Baba oğul, canlarını dişlerine takıp Dokuz Diyarın dokuzunu da keşfetmek zorunda.

Baş döndürücü mitolojik topraklarda, vahşi hayvanlardan Kuzey Tanrılarına pek çok korkunç düşmanla yüzleşecek ve adım adım yaklaşmakta olan büyük savaşa hazırlanacaklar.

Kratos, Leviathan Baltası ve Kaosun Kılıçları gibi emektar silahlarını bir kez daha kuşanacak ve ailesini korumak adına sergileyeceği ölümcül hünerleri sonuna kadar sınanacak. Hem Kratos hem Atreus'un edineceği yeni kabiliyetler ile akıcı, canlı ve oyuncuya özel şekillenen savaş mekaniklerini kullanarak destansı bir macera yaşayacaksınız.

Bu esnada Aesir birlikleri güçlenmeyi sürdürecek.