Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, PS VR2 için çıkış yapacak.

Sony Pictures'ın internet sitesinden yapılan açıklama ile Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord VR oyunu duyuruldu. Yeni Ghostbusters VR oyunu, PS VR2 ve Meta Quest 2 için çıkış yapacak.

GHOSTBUSTERS RISE OF THE GHOST LORD DUYURULDU

Sony Pictures Virtual Reality, 2023'te Meta Quest 2 ve PlayStation VR2 için çıkış yapacak Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord'u duyurdu. Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord'dan yaklaşık 3 dakikalık oynanış fragmanı yayınlandı.

GHOSTBUSTERS RISE OF THE GHOST LORD NE ZAMAN ÇIKACAK?

1980'li yılların komedi fantastik türündeki filmi Ghostbusters, VR oyunu olarak PlayStation VR2 ve Meta Quest 2 cihazları için 2023 yılında çıkış yapacak.

Ödüllü VR geliştiricisi ve yayıncısı nDreams tarafından geliştirilen ve Sony Pictures Virtual Reality tarafından yayınlanan Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, ilk olarak Nisan 2022'de Meta Quest Game vitrininde duyurulmuştu.

"Ghostbusters dünyasındaki bu heyecan verici yeni bölüm, oyuncuların San Francisco'dan kendi hayalet avcılığı merkezlerini işleten yolculuklarının başlangıcında yeni bir karakter kadrosunun kazanlarına adım attıklarını görecek. Golden Gate Köprüsü gibi şehirdeki efsanevi yerler, oyuncuların güçlü Hayalet Lordu ve kötü niyetli hayaletler grubunun şehir genelinde kaosa neden olmasını önlemek için tek başlarına gidebilecekleri veya işbirliği içinde en fazla üç arkadaşıyla takım kurabilecekleri kapsamlı ve sürükleyici bir kampanyada hayata geçirilecek. İkonik Ghostbusters ekipmanlarını kullanma ve yükseltme ve karakterlerinin görünümünün unsurlarını özelleştirme yeteneği ile Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, oyuncuların bir Ghostbuster'ın hayatını onunla birlikte gelen tüm eğlence ve korkularla gerçekten yaşamalarını sağlar."