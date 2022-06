Ghost of Tsushima 2 sessiz sedasız geliyor olabilir!

Son yıllarda konsol üreticilerinin en çok değer verdiği konulardan biri özel oyunlar oldu. Bugüne kadar Spider-Man, God of War ve Uncharted gibi başarılı oyunlar piyasaya süren Sony, hız kesmeden rekabete devam ediyor. Gelecek yıllarda rekabete dönüp dönmeyeceği merak edilen oyunlardan biri de Ghost of Tsushima serisiydi. Geliştirici stüdyoda görünen bir iş ilanına göre Ghost of Tsushima 2, ön geliştirme aşamasında olabilir.

SUCKERPUNCH, GHOST OF TSUSHIMA 2 İÇİN GELİŞTİRİCİ ARIYOR

Oyunun geliştiricisi SuckerPunch, paylaştığı iş ilanında Ghost of Tsushima'yı andıran gereksinimlerden bahsetti. Saldırı mekaniği tasarımcısı ve geliştiricisi olmak üzere iki ilan paylaşan şirket, hayranların söylemlerine göre yeni bir Ghost of Tsushima 2 için ön hazırlıkları tamamlıyor. Şirketin inFamous ve Sly Cooper gibi farklı işleri olsa da yakın gelecekte bir Ghost of Tsushima oyunu görmek daha yakın bir ihtimal gibi geliyor.

İş ilanındaki diğer detaylara göre şirket, bazen gizlilik esaslı olabilen üçüncü şahıs açık dünya oyunu geliştiriyor. Bu tanım da aklımıza ilk olarak Ghost of Tsushima 2 oyununu getiriyor. Xbox, özel oyun konusundaki ciddiyetini gittikçe artırırken PlayStation'ın da boş durmasını beklemiyorduk. Halihazırda yolda olan God of War: Ragnarok ve Marvel's Spider-Man 2 oyunlarını da düşünürsek Sony sağlam bir şekilde geliyor.

Serinin ilk oyununun ne kadar başarılı olduğunu gördük. Pek akıcı olmayan tarzı nedeniyle bazı oyuncular tarafından sevilmese de hitap ettiği kitleye göre başarılıydı. İkinci oyuna eklenebilecek fazlasıyla fikir ve oynanış içeriği olduğunu da ilk oyunu oynayanlar biliyor. Bu yüzden daha fazla detay ortaya çıktıkça Ghost of Tsushima 2'ye olan beklentimiz de artacaktır.

Shiftdelete / Gamegar