Genshin Impact Geliştiricisinden Yeni Oyun: Zenless Zone Zero - Haberler

Genshin Impact ile müthiş bir başarı yakalayan miHoYo Zenless Zone Zero adındaki yeni RPG oyununu duyurdu. Detaylar haberimizde.

28 Ekim 2021'de çıkış yapan ücretsiz yapım Genshin Impact çevrimiçi dünyasının en sevilen oyunlarından biri olmayı başardı. Farklı platformlarda yüz binlerce oyuncu tarafından oynanan oyun her ay yeni karakterler almaya devam ediyor. İçeriklerini ve karakter yelpazesini genişleten yapım çıkış yaptığı yıl Çin merkezli oyun geliştiricisine 2 milyar dolar kazandırdı.

Ücretsiz açık dünya oyunuyla kasasını dolduran oyun devi ise yeni oyununu duyurdu. Zenless Zone Zero adlı aksiyon RPG oyunu New Eridu adındaki post-apokaliptik bir diyarda geçecek. Diyarlar arası geçitlerin bulunduğu, birbirinden ilginç yaratıkların cirit attığı dünyada oyuncular Proxy adındaki karakterlere hayat verecek. Çaresiz New Eridu diyarında rehber görevi gören Proxy karakterler farklı sınıflara sahip.

Paylaşılan sinematik oynanış fragmanı oyundaki aksiyon seviyesini de gözler önüne seriyor. Kimi karakterler devasa silahlar kullanırken kiminin makineli tüfekler kuşandığı görülüyor. Genshin Impact'in orta çağ temalı fantastik dünyasını seven oyuncular bu oyunda modern bir distopyaya yolculuk edecek. Videoyu aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

Microsoft Windows ve iOS platformu üzerinde çıkış yapacak olan Zenless Zone Zero için kapalı beta dönemi başladı. Dileyen oyuncular oyunun resmi internet sitesine ulaşarak kapalı beta için kayıt oluşturabilir. Oyunun hikayesine ve resmedeceği evrene dair detaylı bilgilere resmi internet sitesi üzerinden

Firma geçtiğimiz şubat ayında "gerçekçi sanal dünyalar oluşturma" hedefiyle oluşturduğu HoYoverse'i duyurdu. Daha önce Honkai Impact 3rd, Tears of Themis ve Genshin Impact gibi oyunlara imza atan miHoYo Zenless Zone Zero için ilk fragmanı yayımladı.

Oyunun çıkış tarihi ise henüz duyurulmadı.

SaveButonu / Gamegar