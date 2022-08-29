Game Pass Aile Planı Geliyor Olabilir

Twitter'dan ortaya çıkan sızıntılara göre Microsoft, Game Pass Aile & Arkadaşlar isimli paylaşımlı bir sistem üzerinde çalışıyor olabilir. Twitter'da ortaya çıkan sızıntılara göre Microsoft, abonelik sistemi Game Pass için farklı şeyler planlıyor. Twitter'da Aggiornamenti Lumia isimli bir hesap tarafından paylaşılan görselde alışageldiğimiz Game Pass logosunun altındaki "Arkadaşlar & Aile" yazısı, oyuncuları meraklandırdı. Aggiornamenti Lumia daha …

Twitter'dan ortaya çıkan sızıntılara göre Microsoft, Game Pass Aile & Arkadaşlar isimli paylaşımlı bir sistem üzerinde çalışıyor olabilir.

Twitter'da ortaya çıkan sızıntılara göre Microsoft, abonelik sistemi Game Pass için farklı şeyler planlıyor. Twitter'da Aggiornamenti Lumia isimli bir hesap tarafından paylaşılan görselde alışageldiğimiz Game Pass logosunun altındaki "Arkadaşlar & Aile" yazısı, oyuncuları meraklandırdı. Aggiornamenti Lumia daha önce Skull & Bones'un ve Halo Infinite'in hikaye modunun çıkış tarihlerini de başarıyla doğru bir şekilde sızdırmıştı.

Sızıntının bu kadar dikkat çekmesinin bir sebebi de Microsoft'un tam da şu sıralar Kolombiya ve İrlanda'da Game Pass ile ilgili benzer şeyler denemesi. Şirket önceki haftalarda yaptığı açıklamada bu iki ülkede test sürecine girdiklerini ve bir Game Pass Ultimate hesabının 4 kişiye kadar paylaşılmasını denediklerini söylemişti. Geçtiğimiz haftalarda gelen bu resmi açıklamanın yanı sıra şimdi de böyle bir sızıntının gerçekleşmesi o kadar da şaşırtıcı gözükmüyor. Sızıntıyı gerçekleştiren hesabın daha önce de başarılı sızıntılar yapması, oyuncuların gözünde bu son yapılan paylaşımı daha gerçekçi kılıyor.

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Hal böyle de olsa Microsoft konuyla ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı. Şu anda resmi olarak bildiğimiz tek şey Game Pass'in Kolombiya ve İrlanda'da paylaşımlı bir versiyonun denendiği ve test sürecinde olduğu. Bu tür şeylerin zaman aldığını ve sistemlerin tam olarak hayata geçirilmesinin uzun sürdüğünü düşünürsek, Game Pass'in ailemiz ve arkadaşlarımızla paylaşabileceğimiz bir versiyonuna sahip olmak için bir süre daha beklememiz gerektiğini söyleyebiliriz