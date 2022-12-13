FromSoftware'in yeni oyunu Armored Core VI, souls benzeri olmayacak

The Game Awards 2022 etkinliği sırasında duyurulan Armored Core VI, FromSoftware tarafından geliştirilecek, ancak Elden Ring veya Dark Souls III gibi souls benzeri bir oyun olmayacak. Peki, Souls-like oyun ne demek? Souls-like nedir? Detayları haberimizde...

Hidetaka Miyazaki'nin yabancı basına verdiği röportajda, Amored Core VI'ya souls-like unsurlar eklemek için "bilinçli bir çaba" olmadığını söyledi. Peki, Souls-like oyun ne demek? Souls-like nedir? İşte detaylar...

ARMORED CORE VI SOULS BENZERİ OYUN OLMAYACAK

The Game Awards 2022 Yılın Oyunu ödülü kazanan Elden Ring'in geliştiriciliğini yapan souls benzeri oyun türleriyle ünlenen video oyun geliştirici FromSoftware, yeni oyunu Armored Core VI için souls benzeri bir oyun türü olmayacağını açıkladı.

Miyazaki, yeni oyunun bir "yeniden başlama" olduğunu, oyunu inşa etmek için büyük ölçüde genişletilmiş kaynaklardan yararlanacağını söyledi. Masaru Yamamura, "yeni bir hikaye" olacağını, ancak oyunun zorluğunun da olacağını sözlerine ekledi.

ARMORED CORE VI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Armored Core VI,PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X / S için 2023'te piyasaya sürülecek.

SOULS-LIKE OYUN NEDİR?

Souls-like, soulsvari veya souls benzeri, yüksek zorluk seviyelerine, çevre aracılığıyla hikaye anlatımına ve genellikle karanlık fantezi atmosferine sahip olmasıyla bilinen aksiyon rol yapma oyunlarına denmektedir.

Souls-like oyunların kökeni, FromSoftware şirketi tarafından geliştirilen ve Hidetaka Miyazaki tarafından tasarlanan, temaları ve oynanış mekaniği ile birçok benzer oyuna doğrudan ilham veren Souls video oyunları serisine dayanmaktadır.

Souls serisini oluşturan oyunlar FromSoftware tarafından geliştirilen Demon's Souls (2009), Dark Souls (2011), Dark Souls II (2014) ve Dark Souls III (2016) oyunlarıdır.