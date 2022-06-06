Forza Horizon 5'in satış rakamları açıklandı - Haberler

Oyunun 20 milyon kilometre taşına ulaştığı, ana Horizon Festival sitesinden erişilebilen Hall of Fame liderlik tablosundan onaylandı. Forza Horizon 5'in globalde 20 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığı bildirildi.

XBOX TARİHİNİN EN BÜYÜK ÇIKIŞ YAPAN OYUNU

Xbox Game Pass ile ilk günden kullanıcılarla buluşan popüler yarış oyunu Forza Horizon 5, piyasaya sürülmeden önce yaklaşık 1 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Piyasaya sürüldükten bir hafta sonra ise 10 milyondan fazla kullanıcıya ulaşarak Xbox tarihinin en büyük çıkış yapan oyunu oldu.

20 MİLYON KULLANICIYI AŞTI

Forza Horizon 5'in Hall of Fame liderlik tablosunda gösterilen toplam kullanıcı sayısı ile 7 aydan kısa sürede 20 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmayı başardı.

Oyunun ilk DLC'si Şubat ayında tespit edilmişti, ancak resmi bir duyuru yapılmamıştı. İlk DLC'nin ise Microsoft ve Bethesda'nın beraber düzenleyeceği oyun etkinliğinde duyurulması bekleniyor.