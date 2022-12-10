Final Fantasy 16 ne zaman çıkacak? Final Fantasy 16 çıkış tarihi!

Creative Business Unite III tarafından geliştirilip Square Enix'in yayıncılığını yaptığı aksiyon rol yapma oyunu Final Fantasy 16'nın ne zaman çıkacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. The Game Awards 2022 sırasında çıkış tarihi netleşen Final Fantasy 16 ne zaman çıkacak? FF 16 ne zaman çıkacak? Final Fantasy 16 çıkış tarihi!

Square Enix'in Kıdemli Sosyal Medya Yöneticisi Sunil Godhania'nın PlayStation Blog'da yayınladığı gönderi ile Final Fantasy 16'nın ön siparişe açıldığını bildirirken oyunun çıkış tarihini de açıkladı. Peki, Final Fantasy 16 ne zaman çıkacak? FF 16 ne zaman çıkacak? Final Fantasy 16 çıkış tarihi! İşte detaylar…

FINAL FANTASY 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

The Game Awards 2022 etkinliğinde Final Fantasy 16'nın 22 Haziran 2023 tarihinde PlayStation 5 için piyasaya sürüleceği açıklandı.

FINAL FANTASY 16 KAÇ TL?

Final Fantasy 16 Standard Edition (PS5) – 799,99 TL

Final Fantasy 16 Deluxe Edition (PS5) –999,99 TL

FINAL FANTASY 16 KONUSU

Final Fantasy XVI, Mothercrystals'ın ışığında kutsanmış bir ülke olan Valisthea diyarında geçen ve Blight'ın yayılması egemenliklerini yok etmekle tehdit ederken barışın duraksadığı destansı bir karanlık fantezi dünyasıdır. Ülkenin kaderi, güçlü çağrılmış canavarlar olan Eikonlar ve onları çağırma ve kullanma yeteneği ile kutsanmış erkek ve kadınlar olan Hükümdarları tarafından belirlenir.

Bu, "Rosaria'nın İlk Kalkanı" unvanını alan ve Phoenix'in Hakimi, Ateşin Eikon'u olan küçük kardeşi Joshua'yı korumaya yemin etmiş bir savaşçı olan Clive Rosfield'ın hikayesidir. Çok geçmeden Clive kendini büyük bir trajedinin içinde bulacak ve ardından felaket getiren gizemli bir varlık olan Karanlık Eikon Ifrit'ten intikam almaya yemin edecek.