FIFA 23'ün kapak yıldızları açıklandı: Mbappe ve Sam Kerr

Ea Sports FIFA'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile Fıfa 23'ün kapağında yer alacak yıldız oyuncuların Mbappe ve Sam Kerr olacağı duyuruldu. Hypermotion 2 teknolojisi ile bu yıl piyasaya sürülecek Fıfa 23'ün tanıtım fragmanı ise 20 Temmuz'da YouTube'da yayınlanacak.

EA Sports FIFA'nın Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "önde iki olağanüstü güç, Tek bir nihai ortaklık" sözlerine yer vererek Mbappe ve Sam Kerr'i Fıfa 23'ün yeni kapak yıldızı olduğunu duyurdu. Daha fazla açıklamanın ise 20 Temmuz'da yayınlanacak tanıtım fragmanı ile duyurulacağını da bildirdi.

Ayrıca bu sene FIFA 23 ile İngiltere'deki profesyonel kadın futbolunun en üst seviyesi olan Kadınlar Süper Ligi'nin (Women's Super League) bu yıl ilk kez oyuna ekleneceği bildirildi. FIFA'da bu zamana kadar kadınlar sadece Volta ve Pro Clubs modlarında ve ayrıca uluslararası takımlarda yer alıyordu.