FIFA 23, Steam'de yüzde 60 indirime girdi!

EA Canada ve EA Romania stüdyolarında geliştirilip Electronic Arts'ın yayıncılığını yaptığı popüler futbol simülasyonu oyunu FIFA 23'e Steam'deki lansmanından bu yana en büyük indirimi yapıldı. FIFA 23, Steam'de yüzde 60 indirim ile 279,99 TL'ye düştü.

Her sene yeni oyununu piyasaya sürüp tekelleşen FIFA serisinin Eylül 2022'de çıkardığı Fıfa 23, Steam'de yüzde 60 indirime girdi.

FIFA 23 STEAM'DE İNDİRİME GİRDİ

Fıfa 23'ün PC oyuncuları için Steam'de 700 TL ile piyasaya sürülmesinin ardından birçok FIFA oyuncusu oyunun indirime girmesini bekliyordu. FIFA'nın PC oyuncularını sevindirecek indirim ise geldi çattı. FIFA 23 Steam'de yüzde 60 indirim ile 279,99 TL'ye düştü.

FIFA 23 Standart Edition – 279,99 TL (-%60)

FIFA 23 Ultimate Edition – 359,99 TL (-%60)

FIFA 23'ün indirimi 22 Aralık Perşembe gününe kadar geçerli olacaktır. Ayrıca FIFA 23'ü EA Play aboneliğiniz ile 10 saate kadar ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. EA Play'in ilk ayı 8,00 TL'dir. Diğer aylar ise 39 TL'dir.