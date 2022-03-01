FIFA 21 sistem gereksinimleri! FIFA 21 kaç GB?

Electronic Arts'ın futbol simülasyonu oyunu FIFA 21'in sistem gereksinimleri araştırılıyor. Dünyanın dört bir yanından 17.000'den fazla futbolcu, 700'den fazla takım, 90'dan fazla stadyum ve 30'dan fazla ligin yer aldığı FIFA 21'in sistem gereksinimleri neler? FIFA 21 kaç GB? Detaylar haberimizde…