Ödüllü Far Cry serisi ile taş devrine giderek acımasız tabiat ve vahşi bir dünyada hayatta kalmaya çalıştığınız Far Cry Primal'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Far Cry Primal sistem gereksinimleri neler? Far Cry Primal kaç GB? İşte detaylar…

FAR CRY PRIMAL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Far Cry Primal'ı düşük grafiklerde oynayabilmek için Intel Core i3-550 veya AMD Phenom II işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5770 ekran kartı gerektirmektedir. Önerilen grafiklerde oynamak için ise Intel Core i7-2600K veya AMD FX-8350, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon R9 280X ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.

FAR CRY PRIMAL MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3-550 veya AMD Phenom II X4 955

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5770

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

FAR CRY PRIMAL ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-2600K veya AMD FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon R9 280X

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

FAR CRY PRIMAL KAÇ GB?

Far Cry Primal'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

FAR CRY PRIMAL KONUSU NEDİR?

Tropik adaları ve Himalayaları sallayan ödüllü Far Cry serisi, dev canavarları, nefes kesici ortamları ve beklenmedik vahşi durumları birleştiren, yenilikçi açık dünya tarzıyla insanoğlunun hayatta kalış mücadelesine dönüyor.

Dev mamutların ve kılıç dişli kaplanların dünyaya hükmettiği ve insanların, besin zincirinin en altında olduğu, büyük tehlikeler ve sınırsız maceralarla dolu Taş Devrine hoş geldin.

Avcı grubunun hayatta kalan son üyesi olarak ölümcül bir cephanelik yapmayı ve acımasız yırtıcı hayvanlardan korunmayı öğren ve Oros topraklarına hükmedip Uç Yırtıcı olabilmek için düşman kabilelerini zekânla yen.

FAR CRY PRIMAL KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Far Cry Primal'ın ana görevlerinin yanı sıra yan görevler ve ödüllü görevlerin bulunması nedeniyle oyunun toplam hikayesi 6 ile 15 saat arasında sürmektedir.