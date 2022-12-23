Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game sistem gereksinimleri neler? Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game kaç GB?
Gamegar Haberleri
Interplay'in geliştirip Bethesda Softworks'ün yayıncılığını yaptığı kıyamet sonrası açık dünya rol yapma oyunu Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapaldığı merak edilenler arasında yer almaktadır. Peki, Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game sistem gereksinimleri neler? Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game kaç GB? Detayları haberimizde…
Bethesda'nın 1997 yılında piyasaya sürdüğü rol yapma oyunu Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game sistem gereksinimleri neler? Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game kaç GB? İşte detaylar…
Düşük sistemi PC dostu Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game'i minimum ayarlarda oynamak için Intel Pentium işlemciye, 16 MB RAM ve Intel HD Graphics 4000 ekran kartına sahip olmanız yeterlidir.
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- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : Intel Pentium 90Mhz
- Bellek : 16 MB
- Ekran Kartı : Intel HD Graphics 4000
- Depolama : 565 MB
Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 565 MB boş depolama alanına ihtiyaç duyulmaktadır.