Fall Guys rekora koşuyor! 48 saatlik oyuncu rakamları paylaşıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fall Guys rekora koşuyor! 48 saatlik oyuncu rakamları paylaşıldı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Fall Guys rekora koşuyor! 48 saatlik oyuncu rakamları paylaşıldı

Popüler parti oyunu Fall Guys'ın geliştiricisi Mediatonic, Epic Games tarafından satın alınması sonrası Steam'deki ücretli versiyonu kaldırılarak Epic Games platformuna oynaması ücretsiz olarak geçiş yaptı. Fall Guys, PC ve konsollarda ücretsiz olmasının ardından 48 saatte 20 milyon oyuncuya ulaştı.

Çok oyunculu platform tabanlı battle royale parti oyunu Fall Guys, 21 Haziran'daki ücretsiz lansmanı sonrası piyasaya tekrardan sürüldü ve oyun tekrardan canlandı. Fall Guys 2 günlük süreçte yeni rekor kırdı.

48 SAATTE 20 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

Fall Guys'ın resmi Twitter hesabının yaptığı paylaşımda Fall Guys'ın oynaması ücretsiz olduktan sonra 48 saat içerisinde 20 milyon oyuncuya ulaştığını bildirdi ve tüm oyunculara teşekkür etti.

Fall Guys ilk olarak 2020 yılında PS4 ve PC kullanıcılarına (Steam) çıkış yaptı ve oyun tüm zamanların en çok indirilen PlayStation Plus oyunu haline gelerek Guinness Dünya Rekoru kırdı. Oyun daha sonra 21 Haziran'da Xbox konsollarına ve Nintendo Switch'e geldi ve oynaması ücretsiz bir oyun olarak piyasaya sürüldü.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Mediatonic'in Epic Games tarafından satın alınması sonrası rakip firma Steam'in mağazasından kaldırılarak oynaması ücretsiz olarak Epic Games ve konsol mağazalarında piyasaya sürüldü. Mağazadaki yerini aldıktan 48 saat sonra 20 milyon kullanıcıya ulaştı.

Fall Guys rekora koşuyor! 48 saatlik oyuncu rakamları paylaşıldı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Epic Games Gamegar Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title