Fall Guys rekora koşuyor! 48 saatlik oyuncu rakamları paylaşıldı

Çok oyunculu platform tabanlı battle royale parti oyunu Fall Guys, 21 Haziran'daki ücretsiz lansmanı sonrası piyasaya tekrardan sürüldü ve oyun tekrardan canlandı. Fall Guys 2 günlük süreçte yeni rekor kırdı.

48 SAATTE 20 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

Fall Guys'ın resmi Twitter hesabının yaptığı paylaşımda Fall Guys'ın oynaması ücretsiz olduktan sonra 48 saat içerisinde 20 milyon oyuncuya ulaştığını bildirdi ve tüm oyunculara teşekkür etti.

Fall Guys ilk olarak 2020 yılında PS4 ve PC kullanıcılarına (Steam) çıkış yaptı ve oyun tüm zamanların en çok indirilen PlayStation Plus oyunu haline gelerek Guinness Dünya Rekoru kırdı. Oyun daha sonra 21 Haziran'da Xbox konsollarına ve Nintendo Switch'e geldi ve oynaması ücretsiz bir oyun olarak piyasaya sürüldü.

Mediatonic'in Epic Games tarafından satın alınması sonrası rakip firma Steam'in mağazasından kaldırılarak oynaması ücretsiz olarak Epic Games ve konsol mağazalarında piyasaya sürüldü. Mağazadaki yerini aldıktan 48 saat sonra 20 milyon kullanıcıya ulaştı.