Euro Truck Simulator 2 sistem gereksinimleri! ETS2 kaç GB?

Piyasaya sürüldüğünden bu yana SCS Software tarafından geliştirilmekte olan ETS 2'de Avrupa'nın bir ucundan bir ucuna tır sürerek yüklerinizi teslim edebilirsiniz.Uzun yolculuk yapmayı sevenlerin vazgeçilmezi olan Euro Truck Simulator 2, 18 Ekim 2012 tarihinde PC için çıkış yaptı.

ETS2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

ETS2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci: Çift çekirdekli CPU 2.4 GHz

RAM: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTS 450 (Intel HD 4000)

Sabit disk: 12 GB kullanılabilir alan

ETS2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 64 bit

İşlemci: Dört çekirdekli CPU 3.0 GHz

RAM: 6 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 760 (2 GB)

Sabit disk: 12 GB kullanılabilir alan

ETS2 Kaç GB?

ETS2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 12 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Euro Trucks Simulator 2'de 7 adet tır markasının 18 adet farklı modeli bulunmaktadır. Ayrıca Bu tırlar üzerinde yükseltmeler yapabilir, kendinize göre özelleştirebilirsiniz. ETS 2'de DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania ve Volvo tırları bulunmaktadır.

ETS2'de araçların yanı sıra genişleme paketi olarak haritalar da bulunmaktadır. Ek ücret karşılığında başta İstanbul'a kadar harita olan Road to Black Sea, Scandinavia, Going East!, Vive la France gibi DLC'ler ile Avrupa'nın birçok yerine tırınızla seyahat edebilirsiniz.