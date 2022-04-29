Euro Truck Simulator 2 sistem gereksinimleri! ETS2 kaç GB?
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SCS Software'in 2012 yılında geliştirdiği Avrupa'da tır sürerek keyifli vakitler geçirdiğiniz açık dünya simülasyon oyunu Euro Truck Simulator 2'nin sistem gereksinimleri neler? ETS2 sistem gereksinimleri neler 2022? ETS2 sistem gereksinimleri! ETS2 kaç GB? Detaylar haberimizde…
Piyasaya sürüldüğünden bu yana SCS Software tarafından geliştirilmekte olan ETS 2'de Avrupa'nın bir ucundan bir ucuna tır sürerek yüklerinizi teslim edebilirsiniz.Uzun yolculuk yapmayı sevenlerin vazgeçilmezi olan Euro Truck Simulator 2, 18 Ekim 2012 tarihinde PC için çıkış yaptı.
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Çift çekirdekli CPU 2.4 GHz
- RAM: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTS 450 (Intel HD 4000)
- Sabit disk: 12 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 64 bit
- İşlemci: Dört çekirdekli CPU 3.0 GHz
- RAM: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 760 (2 GB)
- Sabit disk: 12 GB kullanılabilir alan
ETS2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 12 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
Euro Trucks Simulator 2'de 7 adet tır markasının 18 adet farklı modeli bulunmaktadır. Ayrıca Bu tırlar üzerinde yükseltmeler yapabilir, kendinize göre özelleştirebilirsiniz. ETS 2'de DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania ve Volvo tırları bulunmaktadır.
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ETS2'de araçların yanı sıra genişleme paketi olarak haritalar da bulunmaktadır. Ek ücret karşılığında başta İstanbul'a kadar harita olan Road to Black Sea, Scandinavia, Going East!, Vive la France gibi DLC'ler ile Avrupa'nın birçok yerine tırınızla seyahat edebilirsiniz.