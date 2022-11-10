Euro Truck Simulator 2'nin 1.46 güncellemesi yayınlandı

PC oyuncuları için simülasyon oyunu denildiği zaman akla gelen ilk oyunlardan olan Euro Truck Simulator 2'nin 1.46 güncellemesi Steam'de yayınlandı. Yeni güncellemeyle beraber hata düzeltmeleri, değişiklikler ve yeni içerikler bulunuyor.

Euro Truck Simulator 2'nin 1.46 Açık Beta sırasında katılan, geri bildirimlerini sağlayan kullanıcılara teşekkür eden geliştirici ekip SCS Software, 1.46 güncellemesinin nihayet Steam'de yayınlandı.

ETS 2, 1.46 GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI

SCS Software'in simülasyon oyunu Euro Truck Simulator 2'nin 1.46 güncellemesiyle beraber birçok yeni değişiklik yapıldı. Yeni güncelleme ile galeri, şirket tarayıcısı, sahip olunabilir kimyasal dorse, Iberia DLC gibi birçok değişiklik bulunmaktadır. İşte, Euro Truck Simulator 2'nin 1.46 güncellemesinin detayları:

GALERİ

Hem Euro Truck Simulator 2 hem de American Truck Simulator için yepyeni bir özellik var. Bu, bir süredir üzerinde çalıştığımız bir şey. Galeri, Ekran Görüntüsü Yöneticisi'nin tüm eski işlevlerini korurken tüm görüntüler, fotoğraf kupaları ve keşfedilen bakış açıları için bir yönetim çözümü içeren yeni bir özelliktir.

Belki de en ilgi çekici kısım "Fotoğraf Kupaları" nın eklenmesiyle sizi bekliyor. Yeni harita simgeleri sayesinde bu konumları bulabilecek ve Fotoğraf Modu ile yakalayabileceksiniz. Kameranız modu kullanarak dönüm noktasıyla karşılaştığında ortaya çıkacak yeni bir izleme sistemi geliştirdik.

ŞİRKET TARAYICISI

1.46 güncellemesinde hem Euro Truck Simulator 2 hem de American Truck Simulator için heyecan verici yeni bir özellik Şirket Tarayıcısıdır. Bu yeni oyun içi tarayıcı, oyuncuların belirli şirket türlerini, kargoları ve / veya römork türlerini aramasına olanak tanır. Bu, önceki cümlede bahsedilen örneklerden herhangi birini bekliyorsanız, oyunda böyle bir şeyin olup olmadığını kolayca kontrol edebileceğiniz anlamına gelir.

SAHİP OLUNABİLİR KİMYASAL DORSE

Bu tankerler, asidik, toksik veya aşındırıcı sıvı ürünler de dahil olmak üzere çeşitli kimyasalları taşımak için tasarlanmıştır. Bu kargo türleri arasında Hidroklorik Asit, Sülfürik Asit, Pestisitler, Merkürik Klorür ve daha fazlası; bu yüzden dikkatli sürüş şiddetle tavsiye edilir.

ETS2 Sarnıç, 2 şasi tipi (2 aks, 3 aks, tek zincirli) ve 2 gövde tipi (krom veya ağrılı) ile birlikte aşağıdakileri içeren benzer çeşitli özelleştirmeler ve aksesuarlar içerir:

Şasi tipi

Boya işleri (taban ve DLC)

İşaretleyiciler

Arka tamponlar

Müflaplar

ve hortumlar, su depoları, söndürücüler vb. gibi diğer aksesuarlar)

IBERA HARİTA GÜNCELLEMESİ

Iberia DLC'sinde sürüş sırasında Madrid yakınlarında iyi tasarlanmış ulaşılmaz bir alan olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Arganda del Rey şehrinden ilham alan bu yerleşimi zaman ayırmaya ve bitirmeye karar verdik ve Avusturya yeniden işleme projesinde ilk kez ortaya çıkan yeni bir ağır makine servis deposu olan Construcciones Elcano'nun şirket prefabrikini içerecek.