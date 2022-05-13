Eric Barone, Stardew Valley'in 20 milyon adet satış yaptığına inanamadı

Stardew Valley'in bu zamana kadar hiç olmadığı kadar çok satmasına inanamayan geliştirici, oyunun daha fazla insana ulaşmasını ümit ederken, "Stardew Valley'in hala bu kadar popüler olmasından dolayı çok mutluyum" dedi.

20 MİLYON ADET SATIŞ YAPTIĞINA İNANAMADI

Bağımsız geliştirici Eric Barone, Stardew Valley'in 20 milyon adet satış yaptığı haberinden sonra oyunun lansmanında bile hiç olmadığı kadar çok kopya sattığını doğruladı. "Bunun neden böyle olduğundan tam olarak emin değilim" diyen Barone, oyunun daha fazla kişiye yayılmasını ümit etti.

Barone, "Stardew Vadisi'nin ortalama günlük satışları bugün herhangi bir noktadan daha yüksek" dedi. "Bunun neden böyle olduğundan tam olarak emin değilim. Umudum, oyunun ağızdan ağıza yayılmaya devam etmesi ve ne kadar çok insan oynarsa, o kadar çok insanın oyunu arkadaşlarıyla paylaşacağıdır. Ne olursa olsun, Stardew Vadisi'nin hala bu kadar popüler olmasından dolayı çok mutluyum."

OYUNCULARIN YÜZDE 98'İ OYUNU BEĞENDİ

Düşük sistemli PC dostu çiftçilik ve yaşam simülatörü Stardew Valley, oyuncular tarafından oldukça sevilmektedir. Steam'de yaklaşık 400 bin incelemeden yüzde 98 oranla olumlu yorum almayı başardı ve bu oyunun ne kadar sevilerek oynandığının bir kanıtıdır.

STARDEW VALLEY MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ