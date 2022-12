Epic Games 15 ücretsiz oyun veriyor! Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunları!

Popüler dijital video oyun dağıtımcısı ve video oyun geliştiricisi Epic Games, her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla kullanıcılarını mutlu etmeyi başarıyor. Her sene yılbaşı vaktinde ise her gün bir adet ücretsiz oyun verdiği kampanyalar başlatıyor. Epic Games 15 Aralık'tan 5 Ocak 2023 tarihine kadar her gün bir, toplamda ise 15 adet ücretsiz oyun verecek. Liste her gün güncellenecektir.