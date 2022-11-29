Epic Games 15 ücretsiz oyun veriyor! Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunları!

Popüler dijital video oyun dağıtımcısı ve video oyun geliştiricisi Epic Games, her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla kullanıcılarını mutlu etmeyi başarıyor. Her sene yılbaşı vaktinde ise her gün bir adet ücretsiz oyun verdiği kampanyalar başlatıyor. Epic Games 15 Aralık'tan 5 Ocak 2023 tarihine kadar her gün bir, toplamda ise 15 adet ücretsiz oyun verecek. Liste her gün güncellenecektir.

Epic Games Store, 15 Aralık'tan itibaren kullanıcılarına her gün boyunca bir adet ücretsiz oyun verecek ve bu etkinlik 30 Aralık'a kadar devam edecek. Ayrıca ücretsiz oyunların yanı sıra Epic Kuponu 2022'de geri dönecek.

EPIC GAMES 15 ÜCRETSİZ OYUN VERECEK

Epic Games'in yılbaşı indirimi 15 Aralık'ta başlayacak ve 5 Ocak 2023'e kadar devam edecek. Epic Games'in geliştiriciler için oluşturduğu sitede, resmi tatil indirimlerini detaylandırdı. Epic Games 15 Aralık'tan itibaren kullanıcılarına 15 ücretsiz oyun, canlı hizmet servis kozmetik çekiliş, %25 Epic Games kuponu ve yılbaşı indirimleri Epic Games Store'a gelecek.

EPIC GAMES 15 ÜCRETSİZ OYUN LİSTESİ