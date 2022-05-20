Efsanevi yarış serisi geri dönüyor! Test Drive Unlimited Solar Crown'ın çıkış tarihi ertelendi - Haberler

Açık dünya yarış oyunu Test Drive Unlimited Solar Crown'da 1:1 ölçekte gerçek dünya konumunda inşa edilmiş bir açık dünya sürüş ve yaşam tarzı deneyimi sunmaktadır.. Anahtarlarınızı alın ve lüks hayatınızı yaşayın. Ancak unutmayın, sosyal statü Test Drive dünyasında her şeydir.

EYLÜL AYINDA ÇIKIŞ YAPMASI BEKLENİYOR

Steam mağazasında yer aldığı ve YouTube'da yayınlanan fragmanında da belirtildiği üzere Test Drive Unlimited Solar Crown'ın Eylül 2022'de çıkış yapması planlanıyordu. Ancak, 18 Mayıs'ta Steam'de yaptıkları duyuruda 2023'ten önce çıkış yapmayacağı açıklandı.

TEST DRIVE UNLIMITED SOLAR CROWN HANGİ PLATFORMLARA ÇIKACAK

Açık dünya yarış oyunu Test Drive Unlimited Solar Crown, Nintendo Switch, Xbox X ve S Serisi, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 ve PC olmak üzere tüm platformlara çıkış yapacak.

TEST DRIVE UNLIMITED SOLAR CROWN OYUNU KONUSU

Başka hiçbir şeye benzemeyen bir sürüş ve yaşam tarzı deneyimi. Yepyeni Test Drive Unlimited, ilk oyunlardan gelen DNA'yı koruyor ve onu modern çağ için yeniliyor. İstediğiniz gibi ilerleme özgürlüğüne sahipsiniz, klasik açık şampiyona konsepti de geri dönüyor. En iyi hayatını yaşa. Güneş batana kadar ve hatta sonrasında arkadaşlarınızla yarışın, gezin ve takılın!

KLAN SAVAŞLARI YER ALIYOR

Test Drive Unlimited Solar Crown, stil ve itibarın yarış zaferleri kadar önemli olduğu yarış yarışmaları için yeni bir vizyon sunuyor. Oyunumuzda, Hong Kong Adası'ndaki Solar Crown yarışması, araçlarının kişiliklerinin bir uzantısı olduğu lüks otomobillerin zengin meraklıları tarafından tartışılıyor. Web sitemizde gördüğünüz gibi, şehirde iki lüks vizyonu ortaya çıktı ve iki klan oluştu: Sokaklar ve Keskinler.

BETA TEST AŞAMASI PLANLANIYOR

Ayrıca oyunu optimize etmek ve sizi daha fazla dahil etmek için ekstra geliştirme süresinden yararlanmak istiyoruz. Şu anda kapalı betalar için bir program üzerinde çalışıyoruz. Aranızda ne kadar sabırsız olursanız, oyunu piyasaya sürülmeden çok önce test etme şansına sahip olacaksınız. Bu aşama, değerli geri bildirimlerinizi toplamamıza izin verecek, böylece oyunun kalitesini piyasaya sürülene kadar iyileştirmeye devam edebilir ve aynı zamanda sizinle daha düzenli iletişim halinde kalabiliriz. Son olarak, en son konsollardaki teknolojiden en iyi şekilde yararlanmak ve oyunun genel kalitesini en üst düzeye çıkarmak amacıyla NACON, PlayStation®4 ve Xbox One için Test Drive Unlimited Solar Crown'u artık geliştirmemeye karar verdi.