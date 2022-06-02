eFootball 2022 oyuncuları kızgın! Sevilen oyun modu 2023'ten itibaren ücretli olacak - Haberler

eFootball'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, eFootball 2022'nin hakkında alınan geri bildirimler ve sorulan sorulara yanıt paylaştı ve 1.1.0 sürümünden sonra planlanan bazı güncellemelerden bahsetti.

EFOOTBALL 2022 ÜCRETSİZ İÇERİKLER

Ücretsiz ve ücretli içeriklerden bahseden eFootball resmi Twitter hesabına, ücretsiz içerikler arasında kullanıcıların çevrimiçi olarak odalar oluşturabileceği ve Dream Team'de oluşturulan takımlar arasında maçlar oynayabileceği açıklandı.

Bunun yanı sıra bazı düzenlenme işleri 2022'nin kışında geleceğini, konsollar ve PC arasında crossplay'in sunulacağı bildirildi.

EFOOTBALL 2022 ÜCRETLİ İÇERİKLER

Ücretli içerikler arasında ise 2022 yılı sonuna kadar liglerde ve kulüp takımlarında kullanılabilecek takım sayısı arttırılacak ve ek ücretli içerik olarak dağıtılacak. Master League'in ise 2023'te ek ücretli içerik olacak sunulacağı açıklandı.

OYUNCULAR SİNİRLENDİ

Master League modunun ücretli olarak yayınlanacağının duyurulmasının ardından ise oyuncular tepki gösterdi. Oyunun ücretsiz olarak duyurulmasının ardından ücretli içerik çıkarmalarına öfkelenen hayranlar, oyunu sileceklerini dile getirdi.