EA Sports, Maradona'yı FIFA 22'den çıkarttı! İşte nedeni

Birkaç gün önce oyuncular EA Sports'tan gelen bir mesajı fark etmeye başladılar ve oyunculara "Üçüncü taraf yasal anlaşmazlığı nedeniyle Diego Maradona, FIFA 22'den çıkartıldığı açıklandı.

MARADONA FIFA 22'DEN ÇIKARTILDI

FIFA 22'ye giren oyuncular ana menüde karşılarına çıkan mesajda, "Üçüncü taraf yasal bir anlaşmazlık nedeniyle Diego Maradona'yı FIFA Ultimate Team Packs, Ultimate Draft ve Soccer Aid World XI takımında yer almasını askıya alıyoruz."

"Bu nedenle, Diego Maradona Icon Items artık Paketler, SBC'ler ve FUT Draft'ta sunulmayacak ve fiyat aralıkları bir sonraki duyuruya kadar düzeltildi. Taraftarlarımızın hayal kırıklığını paylaşıyoruz ve gelecekte bir noktada futbolun en büyük simgelerinden birini oyuna geri getirmeyi umuyoruz."

İlk olarak Kasım ayında bildirilen Diego Maradona'nın eski menajeri Stefano Ceci, Maradona'nın benzerliğinin yasal hakları konusundaki iddiasını kanıtlayamadı ve bu nedenle EA ile belge imzalama yetkisine sahip değildi.

Maradona'nın mal varlığının Matias Morla'ya ait olduğu bilinmesi üzerine Morla, Maradona markasının kontrolünü Ağustos 2020'de, tüm zamanların en iyi futbolcularından birinin haklarını kontrol etmek için karmaşık bir savaşa girdiği biliniyordu.

Ancak Morla'nın şirketi Sattvica'nın Mart 2021'de Maradona'nın iki kızı tarafından Maradona'nın markalarından herhangi birinin kullanması yasaklandı. Bu özel anlaşmazlık aynı yılın sonlarında çözüldü, ancak Maradona'nın ailesi hala futbolcunun markaj ve imaj haklarına kimin sahip olduğu konusunda Morla ile mücadele ediyor.