Dying Light 2'nin hikâye DLC'si ertelendi

Oyunun geliştiricisi Techland'ın yaptığı açıklamada, oyuncu beklentilerini karşılamak ve genişlemeyi "mutlaak en yüksek cila seviyesi" ile sunmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi.

DYING LIGHT 2 HİKAYE DLC'Sİ ERTELENDİ

Dying Light Game'in Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sevgili Hacılar, görüşleriniz bizim için her zaman en yüksek önceliğe sahiptir ve size karşı dürüst ve şeffaf olmak istiyoruz. İlk hikaye DLC'sini geliştirmek için hala biraz daha zamana ihtiyacımız olacak. Şimdi Eylül ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor." sözlerine yer verdi.

Bununla birlikte, Haziran ayında başka bir büyük içerik düşünün yolda olduğunu ortaya koydu. Techland, "Bir gece koşuşunun ayak izlerinde" adlı bir dizi topluluk etkinliğinin yanı sıra çok talep edilen fotoğraf modunu yayınlayacak.

Dying Light 2 : Stay Human piyasaya sürülmesinden bu yana başarısı gözle görülebilir durumda. Oyunun ilk ayda 5 milyondan fazla sattığı geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Bundan önce ise Dying Light 2'nin ilk ücretsiz DLC'si de oyuncuların kullanımına sunuldu.