Düşük sistem gereksinimi isteyen oyunlar!

Oyun dünyasında birçok farklı oyun bulunuyor. Bazı oyunlar yüksek sistem gereksinimlerine sahipken bazıları ise neredeyse her bilgisayar ile oynanabiliyor. Bu tarz oyunlar genellikle oyuncuları mutlu ediyor ve zamanın hızlıca geçmesine sebep oluyor. Size bu yazımızda sizlere düşük sistem gereksinimli oyunlardan bahsedeceğiz.

1. Among Us

Among US'da bir uzay gemisinde bulunuyorsunuz ve oyuncular arasında belirli görevleri tamamlarken katili seçmeye çalışıyorsunuz. Sunduğu düşük grafiklerine rağmen eğlenceli bir oyun olan Among Us, düşük sistem gereksinimli oyunlar arasında önlerde yer alıyor.

2. Minecraft

Minecraft dünyanın en çok sevilen oyunları arasında bulunuyor. İlk tanıtıldığı yıldan beri milyonlarca kişi tarafından oynanan oyun, düşük grafik kalitesine rağmen oyunculara hem heyecan hem de huzuru bir arada sunuyor. Her ne kadar son sürümleri yüksek sistem gereksinimlerine sahipse de oyun, eski sürümleri sayesinde düşük sistem gereksinimli bilgisayarlarda oynanabilecek oyunlar arasına girmeyi başarıyor.

3. League of Legends

League of Legends da düşük sistem gereksinimli oyunlar listesinde yerini alıyor. Arkadaşlarınızla beraber veya tek başına oynayabileceğiniz çevrimiçi savaş arenası oyunu, her ne kadar yüksek grafiklere sahip değilse de birçok oyuncu tarafından çok seviliyor ve uzun saatler boyunca oynanıyor.

Shiftdelete / Gamegar