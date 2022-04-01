Dünyanın en büyük oyun etkinliği E3 iptal edildi! İşte iptal nedeni

Dünyanın en büyük oyun etkinlik fuarı E3'te yeni oyunlar, donanımlar, yazılımlar gibi birçok şeyin duyurulduğu oyun etkinliği 2020 yılında pandemi yaratan korona virüs nedeniyle iptal ediliyor veya çevrimiçi olarak gerçekleşiyordu.

PANDEMİ NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

2020 yılında tüm kıtalarda baş gösteren salgın hastalık korona virüs nedeniyle pandemi ilan edildiği gerekçesiyle 2020 yılından bu yana dünyanın en büyük oyun etkinlik fuarı E3 yüz yüze gerçekleştirilmiyor. Yüz binlerce insanın katıldığı bu oyun etkinliği Amerika'da gerçekleşirken artan vaka sayıları nedeniyle yüz yüze gerçekleştirilmiyor.

E3 OYUN FUARI İPTAL EDİLDİ

2020 yılında komple iptal edilen E3 etkinliği geçtiğimiz sene ise sadece çevrimiçi olarak düzenlenmişti. Ancak, Electronic Entertainment Expo (E3) bu çevrimiçi olarak da gerçekleşmeyeceği duyuruldu.

İlk olarak 1995 yılında düzenlenmeye başlayan E3 her sene düzenlenerek yeni çıkacak oyunların duyurusu yapılırken diğer yandan teknoloji şirketlerinin yeni donanımları da duyurulmaktaydı. Microsoft, Sony, Nintendo ve diğer büyük oyun yayıncılarının gösterişli E3 basın toplantıları geçmişte resmi olarak E3 etkinlikleri olarak kabul edildi, ancak son yıllarda bu şirketlerden bazıları kendi etkinliklerini yapmayı seçti.

ŞİRKETLER KENDİ ETKİNLİKLERİNİ DÜZENLEMEYİ SEÇTİ

Kendi etkinliklerini yapmaya seçen şirketlerden biri olan Sony, örneğin E3 2021'i pas geçti ve son yıllarda EA, E3 haftasında E3'ü boş geçerek EA Play Live'a ev sahipliği yaptı.

Bu yıl 11-14 Haziran tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan E3 etkinliğinin iptal edildiği duyuruldu. Geoff Keighley, yıllık Oyun Ödülleri'nin yapımcılığını ve ev sahipliğini yapmanın yanı sıra, Yaz Oyunu Festivali ile E3 haftasında da büyük bir rol üstlenir hale geldi. E3 2022'nin iptal haberinin ardından göz kırpan bir emoji tweetlemişti. Daha sonra, Summer Game Fest'in geri döndüğünü açıkladı.